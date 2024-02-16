Блокада польського кордону — у скільки це обійдеться Україні

Блокада польського кордону. Фото: Rafał Mekler Х

Україна може втратити понад декілька мільярдів гривень через блокаду польського кордону. Якщо блокада кордону на чолі з польськими фермерами не буде знята до кінця лютого, наш бюджет зазнає чималих збитків.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Детальніше про збитки

За словами чиновника, якщо протести польських фермерів та блокування пунктів пропуску на кордоні України й Польщі триватимуть до кінця лютого, то вітчизняний бюджет зазнає збитків у розмірі 7,7 мільярда гривень.

"Багато хто запитує про втрати бюджету від чергового акту блокування польського кордону. Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 мільярда гривень надходжень", — написав Гетманцев.

Він підкреслив, що така втрата буде дуже відчутною для бюджету, "особливо у лютому".

Що ще треба знати

Нагадаємо, що нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.

Ми також писали про те, що у відповідь на це українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Ще ми повідомляли про те, що станом на 16 лютого польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова". Наразі близько 1730 вантажівок очікують на в'їзд до України на території Польщі.