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Сколько средств можно ввозить в Украину из-за границы — объяснение Нацбанка

11 сентября 2024 12:05
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Требования к ввозу валютных ценностей из-за границы — о чем нужно знать
Европейская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Национальном банке Украины уточнили, какую сумму денег можно провозить через границу при возвращении в Украину. Они также дали инструкции, как правильно это делать.

Об этом говорится в материалах Нацбанка.

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Сколько денег можно перевозить через границу

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования, если их сумма не превышает эквивалент 10 тысяч евро. Если сумма равна или превышает этот предел, декларирование обязательно.

Декларирование наличных

Письменную декларацию необходимо подать таможенной службе, если вы перемещаете через границу валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 тысяч евро. Нет ограничений на максимальную сумму валютных ценностей, которые можно ввозить на таможенную территорию Украины, но при заполнении таможенной декларации следует предоставить точные данные о валютных ценностях.

Украинцы, не достигшие совершеннолетия, могут перевозить валюту из-за границы без декларирования, если сумма не превышает эквивалент 10 тысяч евро. Если сумма превышает этот предел, декларацию должен заполнять законный представитель лица, не достигшего 16 лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в августе 2024 года спрос на покупку валюты превалировал над продажей. В прошлом месяце население купило валюты на 708,4 млн долларов больше, чем продало.

Мы также писали, что 10 сентября заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за рубежом, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Национального банка Украины (НБУ).

НБУ деньги евро валюта

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