Вимоги до ввезення валютних цінностей з-за кордону — про що треба знати

Європейська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) уточнили, яку суму грошей можна провозити через кордон при поверненні в Україну. Вони також надали інструкції, як правильно це робити.

Про це йдеться в матеріалах Нацбанку.

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Скільки грошей можна перевозити через кордон

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування, якщо їхня сума не перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Якщо сума дорівнює або перевищує цю межу, декларування є обов'язковим.

Декларування готівки

Письмову декларацію необхідно подати митній службі, якщо ви переміщуєте через кордон валюту та банківські метали на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Немає обмежень на максимальну суму валютних цінностей, які можна ввозити на митну територію України, але при заповненні митної декларації потрібно надати точні дані про валютні цінності.

Українці, які не досягли повноліття, можуть перевозити валюту з-за кордону без декларування, якщо сума не перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Якщо сума перевищує цю межу, декларацію має заповнювати законний представник особи, яка не досягла 16 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні у серпні 2024 року попит на купівлю валюти переважав над продажем. Минулого місяця населення купило валюти на 708,4 млн доларів більше, ніж продало.

Ми також писали, що 10 вересня запрацювали посилені валютні обмеження, що стосуються розрахунків за кордоном, для запобігання відпливу капіталу з країни. Йдеться про відповідне рішення Національного банку України (НБУ).