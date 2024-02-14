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Сколько средств требует Украина для восстановления туризма и культуры — подсчеты ООН

14 февраля 2024 19:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
ООН оценила последствия вражеских ударов по культурным объектам Украины — сколько денег нужно для восстановления
Последствия вражеских обстрелов в Одесском соборе. Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Для того чтобы Украина смогла полностью восстановить собственный туристический сектор и культурное наследие необходимо около 9 миллиардов долларов. Это связано с серьезными последствиями российских атак. На восстановление нужно около десяти лет. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Кристу Пиккат.

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Сколько денег нужно для восстановления культурных объектов Украины

По подсчетам ООН, культурный и туристический секторы Украины в результате войны потеряли более 19,6 миллиарда долларов. По ее словам, потерянный доход только для Киева составил 10 миллиардов долларов.

"Ущерб и потребность в восстановлении сектора продолжают расти" , — отметила должностная лицо.

Общая стоимость разрушений культурных объектов, а также тысяч других культурных ценностей по всей стране – около 3,5 миллиарда долларов. В агентстве добавили, что умышленное разрушение объектов культурного наследия, в том числе религиозных построек и артефактов, можно приравнять к военному преступлению.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что Россия повредила по меньшей мере 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 разрушены. Подсчеты осуществлены по состоянию на 25 января 2024 без учета памятников культурного наследия.

Мы также писали о том, что страны G7 и лидеры ЕС рассуждают, как использовать замороженные активы России в пользу восстановления Украины. Речь идет о сумме более 250 миллиардов долларов, которая находится под арестом у российского центрального банка.

война
ООН
ЮНЕСКО
культура
восстановление
туризм
война в Украине

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