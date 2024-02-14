ООН оцінила наслідки ворожих ударів по культурним об'єктам України — скільки грошей потрібно для відновлення

Наслідки ворожого обстрілу в Одеському соборі. Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova

Для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак. На відновлення потрібно близько десяти років.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на директорку відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Крісту Піккат.

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Скільки грошей потрібно для відновлення культурних об'єктів України

За підрахунками ООН, культурний і туристичний сектори України внаслідок війни втратили понад 19,6 мільярда доларів. За її словами, втрачений дохід лише для Києва становив 10 мільярдів доларів.

"Збитки та потреби у відновленні сектору продовжують зростати", — зазначила посадовиця.

Загальна вартість руйнувань культурних об’єктів, а також тисяч інших культурних цінностей у всій країні — близько 3,5 мільярда доларів. В агентстві додали, що навмисне руйнування об’єктів культурної спадщини, у тому числі релігійних споруд і артефактів, можна прирівняти до воєнного злочину.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що Росія пошкодила щонайменше 1938 об’єктів культурної інфраструктури, із яких 314 — зруйновані. Підрахунки здійснені станом на 25 січня 2024 року без урахування пам’яток культурної спадщини.

Ми також писали про те, що країни G7 та лідери ЄС розмірковують, як використати заморожені активи Росії на користь відновлення України. Йдеться про суму в понад 250 мільярдів доларів, яка перебуває під арештом у російського центрального банку.