Автобусы для школьников — сколько средств потратили местные бюджеты в 2023 году

Школьные автобусы. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko

На приобретение школьных автобусов в 2023 году местные бюджеты Украины потратили 971,6 млн грн из предусмотренных 996,6 млн грн., или 97,5% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В сообщении говорится, что согласно информации Министерства образования и науки, в 2023 году за счет средств субвенции было запланировано приобрести 546 школьных автобусов. Однако по состоянию на конец 2023 года местные советы приобрели 434 автобуса, из которых 27 оборудованы для перевозки маломобильных групп населения.

"В заведения общего среднего образования передан 401 школьный автобус, из которых 22 оборудованы для перевозки маломобильных групп населения, в том числе для опорных школ передано 164 автобуса, из которых 11 оборудовано для перевозки маломобильных групп населения", — добавили в ведомстве.

Как использовали средства на школьные автобусы регионы Украины

В полном объеме использованы средства субвенции в Винницкой области — 51 млн грн, в Волынской области — 40,4 млн грн, в Закарпатской области — 66,1 млн грн, во Львовской области — 80,6 млн грн, в Черкасской области — 37, 9 млн грн, в Черновицкой области — 41,1 млн грн, в Черниговской области – 28,1 млн гривен. В других областях процент использования составляет более 98%.

В сообщении также говорится, что на условиях софинансирования из местных бюджетов на приобретение школьных автобусов направлено 640,8 млн грн, или 64,1% утвержденного объема субвенции, в частности:

в Волынской области — 41 млн грн (100%),

в Полтавской области — 49 млн грн (100%),

в Николаевской области — 25,6 млн грн (100%),

в Житомирской области — 46 млн грн (97%).

Наименьший объем софинансирования утвержден в следующих местных бюджетах:

Днепропетровской области — 12,8 млн грн (20%),

Ивано-Франковской области — 7,2 млн грн (12,8%),

Харьковской области — 4,8 млн грн (15,4%),

Черновицкой области — 6,8 млн грн (16,7%).

По словам заместителя министра финансов Украины Романа Ермоличева, в 2023 году в государственном бюджете заложено 1 млрд грн на восстановление парка школьных автобусов для подвоза школьников в учебные заведения.

"Объем средств предусмотрен на уровне прошлого года. Правительство в изготовлении автобусов предпочитает украинский производитель и продолжает обеспечивать школьников и учителей безопасным и доступным транспортом. В то же время Минфин совместно с Министерством образования и науки делают все возможное для обеспечения качественного образовательного процесса и доступа к нему, особенно в условиях военного положения", — прокомментировал чиновник.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2023 году местные бюджеты потратили на обустройство укрытий в школах 1,1 млрд грн из предусмотренных 1,5 млрд грн, или 73,7% распределенного объема. Об этом свидетельствуют данные отчета по исполнению местных бюджетов.

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