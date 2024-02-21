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Скільки коштів витратили на шкільні автобуси — дані Мінфіну за 2023 рік

21 лютого 2024 12:07
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Ірина Шпак
редактор
Автобуси для школярів — скільки коштів витратили місцеві бюджети у 2023 році
Шкільні автобуси. Фото: facebook.com/vitaliy.bunechko
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На придбання шкільних автобусів у 2023 році місцеві бюджети України витратили 971,6 млн грн із передбачених 996,6 млн грн, або 97,5 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У повідомленні сказано, що за згідно інформації Міністерства освіти та науки, у  2023 році за рахунок коштів субвенції було заплановано придбати 546 шкільних автобусів. Проте станом на кінець 2023 року місцеві ради придбали 434 автобуси, з яких 27 обладнано для перевезення маломобільних груп населення.

"До закладів загальної середньої освіти передано 401 шкільний автобус, з яких 22 обладнано для перевезення маломобільних груп населення, зокрема для опорних шкіл передано 164 автобуси, з яких 11 обладнано для перевезення маломобільних груп населення", — додали у відомстві.

Як використали кошти на шкільні автобуси регіони України

У повному обсязі використано кошти субвенції у Вінницькій області — 51 млн грн, у Волинській області — 40,4 млн грн, у Закарпатській області — 66,1 млн грн, у Львівській області — 80,6 млн грн, у Черкаській області — 37,9 млн грн, у Чернівецькій області — 41,1 млн грн, у Чернігівській області — 28,1 млн гривень. В інших областях відсоток використання становить понад 98 %.

У повідомленні також сказано, що на умовах співфінансування з місцевих бюджетів на придбання шкільних автобусів спрямовано 640,8 млн грн або 64,1% затвердженого обсягу субвенції, зокрема:

  • у Волинській області — 41 млн грн (100 %), 
  • у Полтавській області — 49 млн грн (100 %), 
  • у Миколаївській області — 25,6 млн грн (100 %), 
  • у Житомирській області — 46 млн грн (97 %).

Найменший обсяг співфінансування затверджено у таких місцевих бюджетах: 

  • Дніпропетровської області — 12,8 млн грн (20 %), 
  • Івано-Франківської області — 7,2 млн грн (12,8 %), 
  • Харківської області — 4,8 млн грн (15,4 %), 
  • Чернівецької області — 6,8 млн грн (16,7 %).

За словами заступника міністра фінансів України Романа Єрмоличева, у 2023 році у державному бюджеті закладено 1 млрд грн на відновлення парку шкільних автобусів для підвезення школярів до закладів освіти. 

"Обсяг коштів передбачено на рівні минулого року. Уряд у виготовленні автобусів перевагу надає українському виробнику та продовжує забезпечувати школярів та вчителів безпечним і доступним транспортом. Водночас Мінфін спільно з Міністерством освіти і науки роблять усе можливе для забезпечення якісного освітнього процесу та доступу до нього, особливо в умовах воєнного стану", — прокоментував чиновник.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2023 році місцеві бюджети витратили на облаштування укриттів у школах 1,1 млрд грн із передбачених 1,5 млрд грн, або 73,7 % розподіленого обсягу. Про це свідчать дані звіту з виконання місцевих бюджетів.

Ми також писали про те, що попри несприятливі погодні умови та ворожі обстріли, будівництво першої підземної школи у Харкові відбувається чітко за графіком. Ймовірно, вже з березня 2024 року у закладі зможуть навчатися діти. 

Мінфін
школи
гроші
автобуси
бюджет
Міносвіти

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