Сколько стоит загранпаспорт 2024 в Украине - новости Украины

Загранпаспорт. Фото: из открытых источников

В Украине с 1 апреля 2024 года изменились цены на оформление загранпаспорта для граждан. Цена зависит от срока изготовления и места, где вы будете заказывать документ.

Сколько стоит — в материале.

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Цена за загранпаспорт

Из-за того, что изменились цены на полиграфию и бланки для паспортов, в Украине с 1 апреля 2024 года изменилась цена на оформление загранпаспорта.

Изготовление до 20 рабочих дней стоит 958 грн, а до 7 рабочих дней — 1598 грн.

Оформить документ можно в ЦНАПах или Государственной миграционной службе. Кроме того, оформить загранпаспорт можно в сервисе "Готово", но там цена будет отличаться.

Загранпаспорт биометрический несрочный — 1498 грн,

Загранпаспорт биометрический срочный — 2 138 грн.

Цена загранпаспорта в "Готово". Фото: скриншот

Добавим, что гражданин Украины может иметь несколько загранпаспортов. Также напомним, что мужчинам запрещен выезд за границу из-за военного положения.

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. В этот особый период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Они могут пересечь границу, имея определенные уважительные причины и подтверждающие их документы.

Временно непригодные для военной службы граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за пределы Украины.