Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Сколько стоит загранпаспорт в Украине arrow

Сколько стоит загранпаспорт в Украине

2 июля 2024 06:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Сколько стоит загранпаспорт 2024 в Украине - новости Украины
Загранпаспорт. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине с 1 апреля 2024 года изменились цены на оформление загранпаспорта для граждан. Цена зависит от срока изготовления и места, где вы будете заказывать документ.

Сколько стоит — в материале.

Читайте также:

Цена за загранпаспорт

Из-за того, что изменились цены на полиграфию и бланки для паспортов, в Украине с 1 апреля 2024 года изменилась цена на оформление загранпаспорта.

Изготовление до 20 рабочих дней стоит 958 грн, а до 7 рабочих дней — 1598 грн.

Оформить документ можно в ЦНАПах или Государственной миграционной службе. Кроме того, оформить загранпаспорт можно в сервисе "Готово", но там цена будет отличаться.

  • Загранпаспорт биометрический несрочный — 1498 грн,
  • Загранпаспорт биометрический срочный — 2 138 грн.
Загранпаспорт
Цена загранпаспорта в "Готово". Фото: скриншот

Добавим, что гражданин Украины может иметь несколько загранпаспортов. Также напомним, что мужчинам запрещен выезд за границу из-за военного положения.

Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. В этот особый период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Они могут пересечь границу, имея определенные уважительные причины и подтверждающие их документы.

Временно непригодные для военной службы граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за пределы Украины.

паспорта ЦПАУ цены загранпаспорт Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно