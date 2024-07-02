Сколько стоит загранпаспорт 2024 в Украине - новости Украины

Сколько стоит загранпаспорт в Украине
В Украине с 1 апреля 2024 года изменились цены на оформление загранпаспорта для граждан. Цена зависит от срока изготовления и места, где вы будете заказывать документ.
Сколько стоит — в материале.
Цена за загранпаспорт
Из-за того, что изменились цены на полиграфию и бланки для паспортов, в Украине с 1 апреля 2024 года изменилась цена на оформление загранпаспорта.
Изготовление до 20 рабочих дней стоит 958 грн, а до 7 рабочих дней — 1598 грн.
Оформить документ можно в ЦНАПах или Государственной миграционной службе. Кроме того, оформить загранпаспорт можно в сервисе "Готово", но там цена будет отличаться.
- Загранпаспорт биометрический несрочный — 1498 грн,
- Загранпаспорт биометрический срочный — 2 138 грн.
Добавим, что гражданин Украины может иметь несколько загранпаспортов. Также напомним, что мужчинам запрещен выезд за границу из-за военного положения.
Напомним, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. В этот особый период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий. Они могут пересечь границу, имея определенные уважительные причины и подтверждающие их документы.
Временно непригодные для военной службы граждане, исключенные из военного учета, могут выезжать за пределы Украины.
Читайте Новини.LIVE!