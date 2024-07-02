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Скільки коштує закордонний паспорт в Україні

2 липня 2024 06:25
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Скільки коштує закордонний паспорт 2024 в Україні - новини України
Закордонний паспорт. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні з 1 квітня  2024 року змінилися ціни на оформлення закордонного паспорта для громадян. Ціна залежить від терміну виготовлення та місця, де ви будете замовляти документ. 

Скільки коштує — в матеріалі. 

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Через те що змінилися ціни на поліграфію і бланки для паспортів, в Україні з 1 квітня 2024 року змінилася ціна на оформлення закордонного паспорта.

Виготовлення до 20 робочих днів вартує 958 грн, а до 7 робочих днів — 1598 грн. 

Оформити документ можна в ЦНАПах або в Державній міграційній службі. Окрім того, оформити закордонний паспорт можна в сервісі "Готово", але там ціна відрізнятиметься. 

  • Закордонний паспорт біометричний нетерміновий — 1498 грн, 
  • Закордонний паспорт біометричний терміновий — 2 138 грн. 
Закордонний паспорт
Ціна закордонного паспорту в "Готово". Фото: скріншот

Додамо, що громадянин України може мати кілька закордонних паспортів. Також нагадаємо, що чоловікам заборонено виїзд за кордон через воєнний стан. 

Нагадаємо, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. У цей особливий період військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати з країни. Проте законодавством передбачено винятки для деяких категорій. Вони можуть перетнути кордон, маючи певні поважні причини та документи, які їх підтверджують. 

Тимчасово непридатні до військової служби громадяни, виключені з військового обліку, можуть виїздити за межі України.

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