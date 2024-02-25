Свириденко рассказала, что будет способствовать росту украинской экономики

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Скриншот

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что украинский бизнес в 2023 году уплатил на 26% больше налогов и сборов, чем в 2022-м. Она также сказала, что рост украинской экономики по результатам 2024 прогнозируется на уровне по меньшей мере 4,6%.

Об этом она рассказала на форуме "Украина. Рік 2024", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время выступления на форуме Свириденко также рассказала, что способствовать экономическому росту будет в частности реализация таких правительственных программ, как гранты для бизнеса, "єОселя", создание индустриальных парков, "Доступные кредиты 5-7-9", создание рынка гуманитарного разминирования и т.д.

Она заявила, что правительство планирует предоставить в этом году по меньшей мере 12 тысяч ипотек через программу "єОселя". Также планируется предоставить 15 тысяч микрогрантов для малого бизнеса и тысячи грантов для поддержки несырьевого производства и экспорта.

"Как раз с 4,6% роста в этом году 2 процента дадут именно эти программы" , — отметила министер.

Свириденко отметила, что после падения экономики на 30% в 2022 году все прогнозировали, что рост украинской экономики в 2023 году может быть не более чем на 0,5%.

"Я думаю, мы всех удивили тем, что восстановительный рост в 2023 году составил более 5%. И если мы посмотрим уже на показатели 2024 года - у нас уже статистика января, это уже рост в 3,5%. Февраль еще не закончился , но мы увидим цифру со знаком плюс. И в общем-то мы прогнозируем, что в этом году экономика продолжит свой восстановительный рост", — сказала первый вице-премьер-министр.

По ее словам, ключевыми факторами, способствовавшими восстановлению экономики, стали устойчивость украинского бизнеса, макрофинансовая помощь со стороны партнеров и разблокирование Черного моря.

Юлия Свириденко отметила, что 90% украинских компаний, которые приостановили свою деятельность в начале войны, возобновили ее.

"Очень важна макроподдержка наших партнеров – мы получили 75,4 млрд долларов поддержки за последние 2 года. И очень важный фактор – это разблокировка Черного моря, по сути запуск нового морского коридора, и рекордные 12 млн тонн экспорта в январе, которые по сути равны довоенному периоду. В феврале уже было экспортировано 8,5 млн тонн, месяц еще не закончился, и я надеюсь, что мы превзошли довоенные показатели", — добавила Свириденко.

Что еще нужно знать

Напомним, что Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на проходящем в воскресенье 25 февраля форуме "Украина. Рік 2024". По его словам, за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Мы также рассказывали о том, что министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что 10 бригад Гвардии наступления уже находятся на линии фронта. По его словам, военные этих бригад воюют совместно с воинами ВСУ.