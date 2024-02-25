Свириденко розповіла, що сприятиме зростанню української економіки

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Скриншот

Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що український бізнес у 2023 році сплатив на 26% більше податків і зборів ніж у 2022-му. Вона також сказала, що зростання української економіки за результатами 2024 року прогнозується на рівні щонайменше 4,6%.

Про це вона розповіла під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Під час виступу на форумі Свириденко також розповіла, що сприяти економічному зростанню буде зокрема реалізація таких урядових програм, як гранти для бізнесу, "єОселя", створення індустріальних парків, "Доступні кредити 5-7-9", створення ринку гуманітарного розмінування тощо.

Вона заявила, що уряд планує надати цього року щонайменше 12 тисяч іпотек через програму "єОселя". Також планується надати 15 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу і тисячу грантів для підтримки несировинного виробництва і експорту.

"Якраз із 4,6% зростання цього року 2 відсотки дадуть саме ці програми", – зазначила міністерка.

Свириденко наголосила, що після падіння економіки на 30% в 2022 році всі прогнозували, що зростання української економіки у 2023 році може бути не більше, ніж на 0,5%.

"Я думаю, ми всіх здивували тим, що відновлювальне зростання в 2023 році склало більше 5%. І якщо ми подивимося вже на показники 2024 року – у нас є вже статистика січня, це вже зростання у 3,5%. Лютий ще не закінчився, але ми побачимо цифру із знаком плюс. І загалом ми прогнозуємо, що цього року економіка продовжить своє відновлювальне зростання", — сказала перший віце-прем’єр-міністр.

За її словами, ключовими факторами, які сприяли відновленню економіки, стали стійкість українського бізнесу, макрофінансова допомога з боку партнерів та розблокування Чорного моря.

Юлія Свириденко зазначила, що 90% українських компаній, які призупинили свою діяльність на початку великої війни, відновили її.

"Дуже важливою є макропідтримка наших партнерів – ми отримали 75,4 млрд доларів підтримки за останні 2 роки. І дуже важливий чинник – це розблокування Чорного моря, по суті запуск нового морського коридору, і рекордні 12 млн тон експорту у січні, які по суті дорівнюють довоєнному періоду. В лютому вже було експортовано 8,5 млн тон, місяць ще не закінчився, і я сподіваюся, що ми перевершимо довоєнні показники", — додала Свириденко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить в неділю, 25 лютого. За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет.

Ми також розповідали про те, що Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що 10 бригад Гвардії наступу вже перебувають на лінії фронту. За його словами, військові цих бригад воюють спільно з воїнами ЗСУ.