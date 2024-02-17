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Соцпомощь в Украине могут сократить — "Слуга народа" анонсировал об изменениях

17 февраля 2024 10:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине могут сократить соцвыплаты — "Слуга народа" объяснил причины
Председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Фото: РБК-Украина
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В условиях полномасштабной войны и нехватки средств украинская социальная помощь может быть сокращена. Вероятно, в Украине будет создана более сбалансированная система соцпомощи, которая будет учитывать новые реалии.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, член фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха в интервью "Укрінформу".

По словам нардепа, действующая в Украине социальная система ориентирована на реалии 80-90-х годов, имея в виду, что она уже устарела.

"Это советское наследие. Оно запечатлено в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина — это социальное государство, и куча социальных гарантий. Я считаю, что какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их, наверное, должен быть сокращен", — объяснил Наталуха.

При этом политик подчеркнул, что вероятнее всего, действующая система соцвыплат в Украине будет пересмотрена. В то же время, каких-либо деталей он не раскрыл.

"Мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы наверняка будем пересматривать это. То есть, должна быть создана другая, более сбалансированная система, которая учитывает новые реалии" , — сказал Дмитрий Наталуха.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году не предусматривается проблем с финансированием субсидий и социальных расходов, но важно оставлять открытость возможных сценариев. Не исключено, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Мы также писали о том, что в Министерстве социальной политики Украины заверили, что в госбюджете достаточно средств для выплаты соцпомощи. Также известно, что индексации запланированных на март пенсий отменять или переносить не будут.

Верховная Рада
Слуга народа
деньги
соцвыплаты
социалка
социальная помощь

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