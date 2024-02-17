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Соцдопомогу в Україні можуть скоротити — "Слуга народу" анонсував про зміни

17 лютого 2024 10:15
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні можуть скоротити соцвиплати — "Слуга народу" пояснив причини
Голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Фото: РБК-Україна
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В умовах повномасштабної війни та нестачі коштів українська соціальна допомога може бути скорочена. Ймовірно, в Україні створять більш збалансовану систему соцдопомоги, яка буде враховувати нові реалії.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, член фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха в інтерв'ю "Укрінформу".
 
За словами нардепа, соціальна система, яка нині діє в Україні, орієнтована на реалії 80–90-х років, маючи на увазі, що вона вже застаріла.

"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна — це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Я вважаю, що якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх, напевно, має бути скорочений", — пояснив Наталуха.

При цьому політик наголосив, що найімовірніше, чинну систему соцвиплат в Україні буде переглянуто. Водночас, якихось деталей він не розкрив.

"Мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії", — сказав Дмитро Наталуха.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році не передбачається проблем з фінансуванням субсидій та соціальних видатків, але важливо залишати відкритість до можливих сценаріїв. Не виключено, що можуть виникнути непередбачені обставини.

Ми також писали про те, що у Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в держбюджеті достатньо коштів для виплати соцдопомоги. Також відомо, що індексації пенсій, які заплановані на березень, скасовувати або переносити не будуть.

Верховна Рада
Слуга народу
гроші
соцвиплати
соціалка
соціальна допомога

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