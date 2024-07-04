Закрытие ФЛПов и предприятий в Украине — как вырос показатель в 2024 году

Женщина с документами. Фото: Pixabay

В Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в прошлом году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

Об этом говорится в материале YouControl.Market.

Читайте также:

Где закрыли больше всего ФЛП

В течение первого полугодия 2024 года больше всего ФЛП закрыли в Киеве — более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи предпринимателей, в Одессе — 3,8 тысячи, в Днепре — 3,3 тысячи, а во Львове — 2,8 тысячи.

Среди громад, отличившихся наибольшим числом закрытых ФЛП в первом полугодии 2024 года, есть:

Криворожская громада (Днепропетровская область) — более 1,4 тысячи закрытых предприятий.

Кременчугская громада (Полтавская область) — 780 закрытых ФЛП.

Белоцерковская громада (Киевская область) — почти 600 закрытых предприятий.

Где больше всего закрыли ФЛП в Украине. Источник: YouControl

Также известно, что за этот период мужчины закрыли на 4% больше ФЛП: женщины прекратили деятельность около 44 тысяч ФЛП (48%), тогда как мужчины закрыли 47,7 тысячи ФЛП (52%).

Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в секторах розничной торговли (свыше 29 тысяч, что является приростом на 44,8% по сравнению с 2023 годом), информационных технологий (около 16 тысяч, с ростом на 65,9%) и других услуг (9,7 тысячи, что составляет 60,8%)

В каких секторах больше всего закрыли ФЛП за первое полугодие 2024 года. Источник: YouControl

Какие компании закрывали чаще всего

В течение первого полугодия 2024 года более 1,5 тысячи компаний прекратили свою деятельность, что составляет рост на 15% по сравнению с 2023 годом. В Киеве закрыли больше всего предприятий — более 200. Среди областей больше всего закрытий произошло в Днепропетровской области (187), Львовской (127) и Запорожской (96).

Среди громад больше компаний закрыли в Криворожской (Днепропетровская область) — 42, Каменской (Днепропетровская область) — 18 и Броварской (Киевская область) — 15.

В первом полугодии 2024 года лидерами по количеству закрытых предприятий стали секторы оптовой торговли — 194 компании, операций с недвижимостью — 148 и строительства — 95.

За тот же период в Украине было зарегистрировано более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысячи ФЛП. Эти показатели значительно выросли по сравнению с первым полугодием прошлого года, когда было зарегистрировано почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФЛП.

Финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк отметил, что тренд по увеличению количества закрытия бизнесов не всегда указывает лишь на негативные тенденции в экономике страны.

"Во-первых, увеличение закрытия происходит на фоне роста количества регистраций новых компаний и ФЛП, а значит, это в комплексе свидетельствует об активизации деловой жизни на третий год полномасштабной войны. Во-вторых, в 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛП часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась. Следовательно, часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году — это "отложенный спрос" на юридическое оформление прекращения бизнеса, который на самом деле возник ранее", — объяснил он.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинские власти готовят налоговые изменения для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Повышение налогов планируется ввести с 2025 года.

Мы также сообщали, что в Украине многие физлица-предприниматели (ФЛП) выбирают упрощенную систему налогообложения. Известно, какие у нее особенности и размеры налогов в 2024 году.