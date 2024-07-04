Закриття ФОПів та підприємств в Україні — як зріс показник у 2024 році

Жінка з документами. Фото: Pixabay

В Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Про це йдеться у матеріалі YouControl.Market.

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Де закрили найбільше ФОПів

Протягом першого півріччя 2024 року найбільше ФОПів закрили у Києві — понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі підприємців, в Одесі — 3,8 тисячі, у Дніпрі — 3,3 тисячі, а у Львові — 2,8 тисячі.

Серед громад, які відзначилися найбільшим числом закритих ФОПів у першому півріччі 2024 року, є:

Криворізька громада (Дніпропетровська область) — понад 1,4 тисячі закритих підприємств.

Кременчуцька громада (Полтавська область) — 780 закритих ФОПів.

Білоцерківська громада (Київська область) — майже 600 закритих підприємств.

Де найбільше закрили ФОПів в Україні. Джерело: YouControl

Також відомо, що за цей період чоловіки закрили на 4% більше ФОПів: жінки припинили діяльність близько 44 тисяч ФОПів (48%), тоді як чоловіки закрили 47,7 тисячі ФОПів (52%).

Найбільше підприємців припинили діяльність у секторах роздрібної торгівлі (понад 29 тисяч, що є приростом на 44,8% порівняно з 2023 роком), інформаційних технологій (майже 16 тисяч, з ростом на 65,9%) та інших послуг (9,7 тисячі, що становить 60,8%).

У яких секторах найбільше закрили ФОПів за перше піврічча 2024 року. Джерело: YouControl

Які компанії закривали найчастіше

Протягом першого півріччя 2024 року понад 1,5 тисячі компаній припинили свою діяльність, що становить зростання на 15% порівняно з 2023 роком. У Києві закрили найбільше підприємств — понад 200. Серед областей найбільше закриттів відбулося у Дніпропетровській області (187), Львівській (127) та Запорізькій (96).

Серед громад найбільше компаній закрили у Криворізькій (Дніпропетровська область) — 42, Кам’янській (Дніпропетровська область) — 18 та Броварській (Київська область) — 15.

У першому півріччі 2024 року лідерами за кількістю закритих підприємств стали сектори оптової торгівлі — 194 компанії, операцій з нерухомістю — 148 та будівництва — 95.

За той самий період в Україні було зареєстровано понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники значно зросли порівняно з першим півріччям минулого року, коли було зареєстровано майже 12,5 тисячі компаній та 134 тисячі ФОПів.

Фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк зазначив, що тренд на збільшення кількості закриття бізнесів не завжди вказує лише на негативні тенденції в економіці країни.

"По-перше, збільшення закриття відбувається на фоні зростання кількості реєстрацій нових компаній та ФОПів, а отже — це в комплексі свідчить про активізацію ділового життя на третій рік повномасштабної війни. По-друге, у 2022 році і частково 2023 році власникам і ФОПам часто було не до того, щоб юридично оформлювати закриття свого бізнесу, навіть якщо де-факто бізнес-активність згорталася. Відтак частина запитів на закриття і припинення у 2024 році — це "відкладений попит" на юридичне оформлення припинення бізнесу, який насправді виник раніше", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українська влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців (ФОП). Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.

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