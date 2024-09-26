Стипендии в Польше — сколько могут получить украинские студенты

Студенты в Польше. Фото: РАР

В высших учебных заведениях Польши учатся тысячи украинских студентов. В течении обучения иностранные студенты могут получать разные виды стипендий.

О том, какие стипендии могут получить украинцы в Польше и какие условия помощи, рассказывает РБК-Украина.

Читайте также:

Виды стипендий в Польше

В Польше обучаются около 35 тысяч студентов с украинским гражданством. Все студенты, независимо от гражданства, могут получать следующие четыре вида финансовой помощи:

социальная стипендия;

стипендия для студентов с инвалидностью;

научное стипендия (стипендия ректора);

одноразовая стипендия (Zapomoga).

Эти выплаты доступны для студентов государственных и негосударственных вузов.

Условия получения социальной стипендии

Стипендия предоставляется студентам, оказавшимся в затруднительной материальной ситуации, и выплачивается ежемесячно. Условием для получения является месячный доход семьи, который не должен превышать 1570,50 злотых (16 563,5 грн) на одного человека (с 1 октября 2024 года).

Студент может претендовать на социальную стипендию, если ведет самостоятельное домашнее хозяйство. При этом учитывается возраст студента, совершеннолетие, возраст до 26 лет, наличие брака, детей и постоянного источника дохода. Размер социальной стипендии определяется каждым учебным заведением индивидуально.

Стипендия для студентов с инвалидностью

Заявку на получение финансовой помощи могут подавать студенты как дневной, так и заочной формы обучения в университетах, независимо от их типа — частные или государственные. Важно, что назначение этой стипендии не зависит от материального положения семьи или дохода на одного человека. Помощь оказывается студентам, имеющим:

удостоверение об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności);

справку о степени инвалидности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);

документ, подтверждающий профессиональную и социальную реабилитацию и трудоустройство лиц с инвалидностью.

Следует отметить, что украинские документы об инвалидности не могут служить основанием для получения стипендии по инвалидности.

Научная стипендия ректора

Эту финансовую помощь может получить любой студент, достигший значительных успехов в обучении, научной деятельности, искусстве или спорте на соревнованиях не ниже национального уровня. Ректорская стипендия в Польше предоставляется не более 10% студентов в каждой специальности.

Заявку на получение научной стипендии ректора следует подавать в начале нового учебного года обычно до 25 октября. К заявке следует добавить документы, подтверждающие ваши научные, спортивные или художественные достижения.

Кто может получить одноразовую стипендию

Эту выплату может получить студент, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, в частности:

болезнь;

инвалидность;

смерть члена семьи;

подтвержденная утрата источника регулярного дохода;

пожар;

наводнение или другое стихийное бедствие.

Для получения одноразовой стипендии необходимо предоставить документы, подтверждающие трудные жизненные обстоятельства.

Что еще нужно знать

Напомним, власти Италии в 2024 году расширили объем финансирования, доступного для молодежи из Украины, которые намерены получать образование в этой стране. Речь идет о предоставлении стипендий для украинцев, отвечающих определенным требованиям.

Мы также писали, что в Украине в 2024 году государство продолжает выплачивать социальные стипендии молодым гражданам. Известно, кто имеет право на выплаты и какие суммы предусмотрены.