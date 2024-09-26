Стипендии в Польше — сколько могут получить украинские студенты

Стипендии украинским студентам — сколько платят в Польше
В высших учебных заведениях Польши учатся тысячи украинских студентов. В течении обучения иностранные студенты могут получать разные виды стипендий.
О том, какие стипендии могут получить украинцы в Польше и какие условия помощи, рассказывает РБК-Украина.
Виды стипендий в Польше
В Польше обучаются около 35 тысяч студентов с украинским гражданством. Все студенты, независимо от гражданства, могут получать следующие четыре вида финансовой помощи:
- социальная стипендия;
- стипендия для студентов с инвалидностью;
- научное стипендия (стипендия ректора);
- одноразовая стипендия (Zapomoga).
Эти выплаты доступны для студентов государственных и негосударственных вузов.
Условия получения социальной стипендии
Стипендия предоставляется студентам, оказавшимся в затруднительной материальной ситуации, и выплачивается ежемесячно. Условием для получения является месячный доход семьи, который не должен превышать 1570,50 злотых (16 563,5 грн) на одного человека (с 1 октября 2024 года).
Студент может претендовать на социальную стипендию, если ведет самостоятельное домашнее хозяйство. При этом учитывается возраст студента, совершеннолетие, возраст до 26 лет, наличие брака, детей и постоянного источника дохода. Размер социальной стипендии определяется каждым учебным заведением индивидуально.
Стипендия для студентов с инвалидностью
Заявку на получение финансовой помощи могут подавать студенты как дневной, так и заочной формы обучения в университетах, независимо от их типа — частные или государственные. Важно, что назначение этой стипендии не зависит от материального положения семьи или дохода на одного человека. Помощь оказывается студентам, имеющим:
- удостоверение об инвалидности (orzeczenie o niepełnosprawności);
- справку о степени инвалидности (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
- документ, подтверждающий профессиональную и социальную реабилитацию и трудоустройство лиц с инвалидностью.
Следует отметить, что украинские документы об инвалидности не могут служить основанием для получения стипендии по инвалидности.
Научная стипендия ректора
Эту финансовую помощь может получить любой студент, достигший значительных успехов в обучении, научной деятельности, искусстве или спорте на соревнованиях не ниже национального уровня. Ректорская стипендия в Польше предоставляется не более 10% студентов в каждой специальности.
Заявку на получение научной стипендии ректора следует подавать в начале нового учебного года обычно до 25 октября. К заявке следует добавить документы, подтверждающие ваши научные, спортивные или художественные достижения.
Кто может получить одноразовую стипендию
Эту выплату может получить студент, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, в частности:
- болезнь;
- инвалидность;
- смерть члена семьи;
- подтвержденная утрата источника регулярного дохода;
- пожар;
- наводнение или другое стихийное бедствие.
Для получения одноразовой стипендии необходимо предоставить документы, подтверждающие трудные жизненные обстоятельства.
Что еще нужно знать
Напомним, власти Италии в 2024 году расширили объем финансирования, доступного для молодежи из Украины, которые намерены получать образование в этой стране. Речь идет о предоставлении стипендий для украинцев, отвечающих определенным требованиям.
Мы также писали, что в Украине в 2024 году государство продолжает выплачивать социальные стипендии молодым гражданам. Известно, кто имеет право на выплаты и какие суммы предусмотрены.
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