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Стипендії українським студентам — скільки платять в Польщі

26 вересня 2024 13:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Стипендії в Польщі — скільки можуть отримати українські студенти
Студенти в Польщі. Фото: РАР
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вищих навчальних закладах Польщі навчаються тисячі українських студентів. Протягом навчання іноземні студенти можуть отримувати різні види стипендій.

Про те, які стипендії можуть отримати українці у Польщі та які умови допомоги, розповідає РБК-Україна.

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Види стипендій в Польщі

У Польщі навчаються майже 35 тисяч студентів з українським громадянством. Усі студенти, незалежно від громадянства, можуть отримувати такі чотири види фінансової допомоги:

  • соціальна стипендія;
  • стипендія для студентів з інвалідністю;
  • наукова стипен дія (стипендія ректора);
  • одноразова стипендія (Zapomoga).

Ці виплати доступні для студентів державних та недержавних вищих навчальних закладів.

Умови для отримання соціальної стипендії

Стипендія надається студентам, які опинилися в скрутній матеріальній ситуації, і виплачується щомісяця. Умовою для отримання є місячний дохід родини, який не повинен перевищувати 1570,50 злотих (16 563,5 грн) на одну особу (з 1 жовтня 2024 року).

Студент може претендувати на соціальну стипендію, якщо він веде самостійне домашнє господарство. При цьому враховуються вік студента, повноліття, вік до 26 років, наявність шлюбу, дітей та постійного джерела доходу. Розмір соціальної стипендії визначається кожним навчальним закладом індивідуально.

Стипендія для студентів з інвалідністю

Заявку на отримання фінансової допомоги можуть подавати студенти як денної, так і заочної форми навчання в університетах, незалежно від їх типу — приватні чи державні. Важливо, що призначення цієї стипендії не залежить від матеріального стану родини чи доходу на одну особу. Допомога надається студентам, які мають:

  • посвідчення про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności);
  • довідку про ступінь інвалідності (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
  • документ, що підтверджує професійну та соціальну реабілітацію й працевлаштування осіб з інвалідністю.

Слід зазначити, що українські документи про інвалідність не можуть слугувати підставою для отримання стипендії з інвалідності.

Наукова стипендія ректора

Цю фінансову допомогу може отримати будь-який студент, який досягнув значних успіхів у навчанні, науковій діяльності, мистецтві або спорті на змаганнях не нижче національного рівня. Ректорська стипендія в Польщі надається не більше ніж 10% студентів у кожній спеціальності.

Заявку на отримання наукової стипендії ректора слід подавати на початку нового навчального року, зазвичай до 25 жовтня. До заявки потрібно додати документи, що підтверджують ваші наукові, спортивні або мистецькі досягнення.

Хто може отримати одноразову стипендію

Цю виплату може отримати студент, який опинився в складній життєвій ситуації, зокрема в таких випадках:

  • хвороба;
  • інвалідність;
  • смерть члена сім’ї;
  • підтверджена втрата джерела регулярного доходу;
  • пожежа;
  • повінь або інше стихійне лихо.

Для отримання одноразової стипендії необхідно подати документи, що підтверджують важкі життєві обставини.

Що ще треба знати

Нагадаємо, влада Італії у 2024 році розширила обсяг фінансування, доступного для молоді з України, які мають намір здобувати освіту в цій країні. Йдеться про надання стипендій для українців, які відповідатимуть певним вимогам.

Ми також писали, що в Україні у 2024 році держава продовжує виплачувати соціальні стипендії юним громадянам. Відомо, хто має право на такі виплати та які суми передбачені.

Польща виплати студенти гроші стипендії

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