Помощь ВПЛ — кто из переселенцев сможет получить субсидию на жилье

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако она будет доступна не всем.

О том, кто сможет получить субсидию на жилье и как подать заявку, рассказывает 24 Канал.

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Кто сможет получить субсидию

В Украине планируется введение субсидий на аренду жилья для ВПЛ. Как отметила первый заместитель Министра социальной политики Дария Марчук, Министерство социальной политики ориентируется на опыт предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Предполагается, что субсидию на аренду жилья получат семьи, расходы которых на аренду превышают 30% совокупного дохода домохозяйства. При этом будут учтены региональные отличия в стоимости аренды.

Как подать заявку

Заявку на субсидию можно подать онлайн через электронный кабинет Пенсионного фонда. Однако эта возможность станет доступна только после утверждения новой субсидии правительством.

"И, кроме того, Пенсионный фонд благодаря обменам с другими государственными органами сможет большую часть работы для назначения субсидий делать самостоятельно. Без того, чтобы требовать от гражданина, от ВПЛ предоставления груды справок. И мы, как Министерство социальной политики, в свою очередь будем обеспечивать учет, анализ, мониторинг эффективности внедрения этого инструмента", — сказала Марчак.

В настоящее время в Украине уже функционирует программа поддержки проживания для ВПЛ, которая охватывает 1,1 миллиона украинцев. Однако, по словам представителей Минсоцполитики, этот механизм недостаточен для успешной интеграции ВПЛ в новые общины.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство реинтеграции Украины объявило, что специальные комиссии смогут проводить обследование жилья, разрушенного российским агрессором, на территориях, где ведутся активные боевые действия. Ранее комиссии подобной возможности не имели, поэтому владельцы такой недвижимости не могли пользоваться программой Восстановление.

Мы также писали, что в июле 2024 года внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) продолжат выплачивать государственную помощь на проживание. Однако автоматически деньги начислят только переселенцам, которым переназначили выплаты в марте.