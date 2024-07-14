Допомога ВПО — хто з переселенців зможе отримати субсидію на житло

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проте вона буде доступна не всім.

Про те, хто зможе отримати субсидію на житло та як подати заявку, розповідає 24 Канал.

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Хто зможе отримати субсидію

В Україні планується впровадження субсидій на оренду житла для ВПО. Як зазначила перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчук, Міністерство соціальної політики орієнтується на досвід надання субсидій на житлово-комунальні послуги (ЖКП).

Передбачається, що субсидію на оренду житла отримуватимуть сім'ї, витрати яких на оренду перевищують 30% сукупного доходу домогосподарства. При цьому будуть враховані регіональні відмінності у вартості оренди.

Як подати заявку

Заявку на субсидію можна буде подати онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду. Однак ця можливість стане доступною лише після затвердження нової субсидії урядом.

"І, крім того, Пенсійний фонд завдяки обмінам з іншими державними органами зможе велику частину роботи для призначення субсидій робити самостійно. Без того, щоб вимагати від громадянина, від ВПО надання купи довідок. І ми, як Міністерство соціальної політики, своєю чергою будемо забезпечувати облік, аналіз, моніторинг ефективності впровадження цього інструменту", — сказала Марчак.

На даний момент в Україні вже функціонує програма підтримки проживання для ВПО, яка охоплює 1,1 мільйона українців. Однак, за словами представників Мінсоцполітики, цей механізм є недостатнім для успішної інтеграції ВПО в нові громади.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції України оголосило, що спеціальні комісії зможуть проводити обстеження житла, що було зруйновано російським агресором, на територіях, де ведуться активні бойові дії. Раніше комісії подібної змоги не мали, тому власники такої нерухомості не могли користуватись програмою єВідновлення.

Ми також писали, що у липні 2024 року внутрішньо переміщеним особам (ВПО) продовжать виплачувати державну допомогу на проживання. Однак автоматично гроші нарахують тільки тим переселенцям, яким перепризначили виплати у березні.