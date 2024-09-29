Субсидии на отопительный сезон — что изменится с 1 октября

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине большинство граждан, получающих жилищные субсидии в неотапливаемый период, получат их автоматически. Однако с октября произойдут изменения в механизме расчета субсидии.

Новини.LIVE рассказывают, как будут начислять субсидии в Украине с 1 октября.

Читайте также:

Кто автоматически получит субсидии

Субсидия предоставляется членам домохозяйства, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем определенный обязательный платеж. Жилищная субсидия для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги и управление многоквартирным домом назначается с момента подачи заявки до завершения отопительного сезона (с 1 октября по 30 апреля).

В период отопления 2024-2025 годов расчет субсидий будет произведен автоматически для всех, кто получал субсидии в неотапливаемый период 2024 года, или чья субсидия составляла 0,00 грн.

Следовательно, гражданам, уже пользующимся субсидией или получившим нулевую субсидию летом, не нужно будет подавать дополнительные заявки для получения выплат.

Кому нужно обратиться за назначением субсидии

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов следует обратиться в следующих случаях:

если документы на получение субсидии подаются впервые;

если было отказано в назначении жилищной субсидии на неотапливаемый период (из-за долгов, отсутствия доходов и т.п.);

если летом подавалось заявление о прекращении субсидии, а на отопительный период планируется возобновить его получение после пользования льготами;

если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или социальном статусе.

Если гражданин обратится за назначением жилищной субсидии до 30 ноября 2024, субсидия будет предоставлена с октября 2024 года.

Важно отметить, что при расчете жилищной субсидии в начале отопительного сезона 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за первые два квартала 2024 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

Мы также писали, что в Министерстве социальной политики оценили объем финансирования, предусмотренный жилищными субсидиями и льготами. Известно, хватит ли средств на выплату помощи украинцам до конца 2024 года.