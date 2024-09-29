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Субсидії рахуватимуть по-новому — що зміниться з 1 жовтня

29 вересня 2024 12:26
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидії на опалювальний сезон — що зміниться з 1 жовтня
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні більшість громадян, які отримують житлові субсидії в неопалювальний період, отримають їх автоматично. Проте з жовтня відбудуться зміни в механізмі розрахунку субсидії.

Новини.LIVE розповідають, як будуть нараховувати субсидії в Україні з 1 жовтня.

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Хто автоматично отримає субсидії

Субсидія надається членам домогосподарства, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж визначений обов'язковий платіж. Житлова субсидія для покриття витрат на житлово-комунальні послуги та управління багатоквартирним будинком призначається з моменту подання заявки до завершення опалювального сезону (з 1 жовтня по 30 квітня).

У період опалення 2024–2025 років розрахунок субсидій буде проведено автоматично для всіх, хто отримував субсидії в неопалювальний період 2024 року, або чия субсидія становила 0,00 грн.

Отже, громадянам, які вже користуються субсидією або отримали нульову субсидію влітку, не потрібно буде подавати додаткові заявки для отримання виплат.

Кому треба звернутись за призначенням субсидії

Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024–2025 років потрібно звернутися у таких випадках:

  • якщо документи на отримання субсидії подаються вперше;
  • якщо було відмовлено в призначенні житлової субсидії на неопалювальний період (через борги, відсутність доходів тощо);
  • якщо влітку подавалася заява про припинення субсидії, а на опалювальний період планується відновити її отримання після користування пільгами;
  • якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб або соціальному статусі.

Якщо громадянин звернеться за призначенням житлової субсидії до 30 листопада 2024 року, субсидія буде надана з жовтня 2024 року.

Важливо зазначити, що при розрахунку житлової субсидії на початку опалювального сезону 2024–2025 років враховуються доходи домогосподарства за перші два квартали 2024 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні збираються впровадити механізм позбавлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян. 

Ми також писали, що у Міністерстві соціальної політики оцінили обсяг фінансування, передбачений на житлові субсидії та пільги. Відомо, чи вистачить коштів на виплату допомоги українцям до кінця 2024 року.

комунальні послуги субсидії опалювальний сезон ЖКГ фінансова допомога гроші

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