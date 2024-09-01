Субсидии в Украине — что известно о выплатах в сентябре

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре украинцы смогут рассчитывать на продолжение начисления субсидий. Однако вопрос об их фактической выплате остается открытым.

Об этом говорится в материале 24 Канала.

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Субсидии в сентябре

Украинцы смогут продолжать получать субсидии, которые будут покрывать расходы на жилищные и коммунальные услуги, а также на сжиженный газ и печное топливо, будь то твердое или жидкое. Кроме того, появится возможность оформления субсидии для управления многоквартирными домами.

Субсидия охватывает расходы на поставку и распределение таких услуг:

природного газа;

электроэнергии;

тепла;

горячей воды;

централизованного водоснабжения и водоотведения.

В этом месяце также станет доступна субсидия на обслуживание бытовых отходов.

Почему могут отказать в предоставлении субсидии

Согласно информации правительственного портала, государство может приостановить предоставление жилищных субсидий украинцам в случае несоблюдения общих правил.

Существует несколько основных причин, по которым могут отказать в предоставлении субсидии:

Наличие ошибок в заявлении или декларации. Если в документах обнаружены неточности, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомит об этом и предоставит месяц для исправления ошибок. После этого может быть назначена субсидия.

Если в документах обнаружены неточности, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомит об этом и предоставит месяц для исправления ошибок. После этого может быть назначена субсидия. Неполный пакет документов. Для устранения недостатков предоставляется 30 дней.

Для устранения недостатков предоставляется 30 дней. Задолженность за коммунальные сервисы. Даже незначительная задолженность (около 700 грн за три месяца) может стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в получении пособия на оплату услуг ЖКХ, следует:

правильно заполнить заявление и декларацию о доходах;

собрать все необходимые документы;

своевременно уплачивать коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре в Украине домохозяйствам, у которых изменились доходы, произвели автоматический перерасчет жилищных субсидий. В то же время, осенью размер пособия еще больше вырастет.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий и могут меньше платить за коммунальные услуги. Для этого существует особый порядок учета их доходов.