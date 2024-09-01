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Субсидии в сентябре — как будут выплачивать пособие осенью

1 сентября 2024 09:49
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидии в Украине — что известно о выплатах в сентябре
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В сентябре украинцы смогут рассчитывать на продолжение начисления субсидий. Однако вопрос об их фактической выплате остается открытым.

Об этом говорится в материале 24 Канала.

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Субсидии в сентябре

Украинцы смогут продолжать получать субсидии, которые будут покрывать расходы на жилищные и коммунальные услуги, а также на сжиженный газ и печное топливо, будь то твердое или жидкое. Кроме того, появится возможность оформления субсидии для управления многоквартирными домами.

Субсидия охватывает расходы на поставку и распределение таких услуг:

  • природного газа;
  • электроэнергии;
  • тепла;
  • горячей воды;
  • централизованного водоснабжения и водоотведения.

В этом месяце также станет доступна субсидия на обслуживание бытовых отходов.

Почему могут отказать в предоставлении субсидии

Согласно информации правительственного портала, государство может приостановить предоставление жилищных субсидий украинцам в случае несоблюдения общих правил.

Существует несколько основных причин, по которым могут отказать в предоставлении субсидии:

  • Наличие ошибок в заявлении или декларации. Если в документах обнаружены неточности, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) уведомит об этом и предоставит месяц для исправления ошибок. После этого может быть назначена субсидия.
  • Неполный пакет документов. Для устранения недостатков предоставляется 30 дней.
  • Задолженность за коммунальные сервисы. Даже незначительная задолженность (около 700 грн за три месяца) может стать причиной отказа в субсидии.

Чтобы избежать отказа в получении пособия на оплату услуг ЖКХ, следует:

  • правильно заполнить заявление и декларацию о доходах;
  • собрать все необходимые документы;
  • своевременно уплачивать коммунальные услуги или заключить договор о реструктуризации долга.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре в Украине домохозяйствам, у которых изменились доходы, произвели автоматический перерасчет жилищных субсидий. В то же время, осенью размер пособия еще больше вырастет.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий и могут меньше платить за коммунальные услуги. Для этого существует особый порядок учета их доходов.

коммунальные услуги субсидии выплаты ЖКХ деньги

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