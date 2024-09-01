Субсидії в Україні — що відомо про виплати в вересні

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні українці зможуть розраховувати на продовження нарахування субсидій. Проте питання щодо їх фактичної виплати залишається відкритим.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

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Субсидії в вересні

Українці зможуть продовжувати отримувати субсидії, які покриватимуть витрати на житлові та комунальні послуги, а також на скраплений газ і пічне паливо, будь то тверде чи рідке. Окрім цього, з'явиться можливість оформлення субсидії для управління багатоквартирними будинками.

Субсидія охоплює витрати на постачання та розподіл таких послуг:

природного газу;

електроенергії;

тепла;

гарячої води;

централізованого водопостачання та водовідведення.

Цього місяця також стане доступною субсидія на обслуговування побутових відходів.

Чому можуть відмовити у наданні субсидії

Згідно з інформації урядового порталу, держава може призупинити надання житлових субсидій українцям у разі недотримання загальних правил.

Існує кілька основних причин, через які можуть відмовити у наданні субсидії:

Наявність помилок у заяві чи декларації. Якщо в документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомить про це і надасть місяць для виправлення помилок. Після цього можуть призначити субсидію.

Якщо в документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомить про це і надасть місяць для виправлення помилок. Після цього можуть призначити субсидію. Неповний пакет документів. Для усунення недоліків надається 30 днів.

Для усунення недоліків надається 30 днів. Заборгованість за комунальні послуги. Навіть незначна заборгованість (близько 700 грн за три місяці) може стати причиною відмови у субсидії.

Щоб уникнути відмови в отриманні допомоги на оплату послуг ЖКГ, слід:

правильно заповнити заяву та декларацію про доходи;

зібрати всі необхідні документи;

своєчасно сплачувати комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні в Україні домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій і можуть також менше платити за комунальні послуги. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.