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Субсидії в вересні — як будуть виплачувати допомогу восени

1 вересня 2024 09:49
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидії в Україні — що відомо про виплати в вересні
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У вересні українці зможуть розраховувати на продовження нарахування субсидій. Проте питання щодо їх фактичної виплати залишається відкритим.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.

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Українці зможуть продовжувати отримувати субсидії, які покриватимуть витрати на житлові та комунальні послуги, а також на скраплений газ і пічне паливо, будь то тверде чи рідке. Окрім цього, з'явиться можливість оформлення субсидії для управління багатоквартирними будинками.

Субсидія охоплює витрати на постачання та розподіл таких послуг:

  • природного газу;
  • електроенергії;
  • тепла;
  • гарячої води;
  • централізованого водопостачання та водовідведення.

Цього місяця також стане доступною субсидія на обслуговування побутових відходів.

Чому можуть відмовити у наданні субсидії

Згідно з інформації урядового порталу, держава може призупинити надання житлових субсидій українцям у разі недотримання загальних правил. 

Існує кілька основних причин, через які можуть відмовити у наданні субсидії:

  • Наявність помилок у заяві чи декларації. Якщо в документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомить про це і надасть місяць для виправлення помилок. Після цього можуть призначити субсидію.
  • Неповний пакет документів. Для усунення недоліків надається 30 днів.
  • Заборгованість за комунальні послуги. Навіть незначна заборгованість (близько 700 грн за три місяці) може стати причиною відмови у субсидії.

Щоб уникнути відмови в отриманні допомоги на оплату послуг ЖКГ, слід:

  • правильно заповнити заяву та декларацію про доходи;
  • зібрати всі необхідні документи;
  • своєчасно сплачувати комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні в Україні домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій і можуть також менше платити за комунальні послуги. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.

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