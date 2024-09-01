Субсидії в Україні — що відомо про виплати в вересні

Субсидії в вересні — як будуть виплачувати допомогу восени
У вересні українці зможуть розраховувати на продовження нарахування субсидій. Проте питання щодо їх фактичної виплати залишається відкритим.
Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу.
Субсидії в вересні
Українці зможуть продовжувати отримувати субсидії, які покриватимуть витрати на житлові та комунальні послуги, а також на скраплений газ і пічне паливо, будь то тверде чи рідке. Окрім цього, з'явиться можливість оформлення субсидії для управління багатоквартирними будинками.
Субсидія охоплює витрати на постачання та розподіл таких послуг:
- природного газу;
- електроенергії;
- тепла;
- гарячої води;
- централізованого водопостачання та водовідведення.
Цього місяця також стане доступною субсидія на обслуговування побутових відходів.
Чому можуть відмовити у наданні субсидії
Згідно з інформації урядового порталу, держава може призупинити надання житлових субсидій українцям у разі недотримання загальних правил.
Існує кілька основних причин, через які можуть відмовити у наданні субсидії:
- Наявність помилок у заяві чи декларації. Якщо в документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомить про це і надасть місяць для виправлення помилок. Після цього можуть призначити субсидію.
- Неповний пакет документів. Для усунення недоліків надається 30 днів.
- Заборгованість за комунальні послуги. Навіть незначна заборгованість (близько 700 грн за три місяці) може стати причиною відмови у субсидії.
Щоб уникнути відмови в отриманні допомоги на оплату послуг ЖКГ, слід:
- правильно заповнити заяву та декларацію про доходи;
- зібрати всі необхідні документи;
- своєчасно сплачувати комунальні послуги або укласти договір про реструктуризацію боргу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у вересні в Україні домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.
Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці (ФОП) мають право на оформлення житлових субсидій і можуть також менше платити за комунальні послуги. Для цього існує спеціальний порядок обліку їхніх доходів.
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