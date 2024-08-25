Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Субсидии с 1 сентября — что изменится и кому нужно подать заявление arrow

Субсидии с 1 сентября — что изменится и кому нужно подать заявление

25 августа 2024 16:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Субсидии в Украине — что изменится с 1 сентября
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Субсидии на неотапливаемый сезон с 1 сентября будут автоматически назначены большинству получателей, однако отдельным категориям граждан придется подать новое заявление в Пенсионный фонд. Не подавшим заявление до 1 июля субсидии будут начислены с месяца обращения, а не с начала периода.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Читайте также:

Подробнее о субсидиях с 1 сентября

Сентябрь станет последним месяцем неотапливаемого сезона, в течение которого украинцы будут продолжать получать субсидии для покрытия коммунальных расходов. С октября ситуация изменится, ведь начнется отопительный сезон, традиционно сопровождающийся повышенным потреблением энергии и увеличением затрат.

Для большинства граждан, уже получающих субсидии, их начисление будет происходить автоматически. Дополнительное обращение в органы Пенсионного фонда (ПФУ) не потребуется, если не произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий на основе имеющихся данных для каждого домохозяйства. Это значительно упрощает процесс для многих украинцев, им ведь не нужно подавать новые заявления или проходить дополнительные проверки.

Кому нужно подать заявку на субсидию

Однако для некоторых категорий граждан автоматическое назначение субсидии не предусмотрено. Таким лицам следует самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах. К этой группе относятся:

  • арендаторы жилых помещений, оплачивающих коммунальные услуги;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в составе домохозяйств;
  • домохозяйства, где фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;
  • те, кто претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Также необходимость обращения в Пенсионный фонд касается тех, кто в отопительный сезон получил субсидию в размере 0,00 грн. Это правило относится и к гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, и не обращались за переназначением субсидии с начала полномасштабного вторжения.

Изменения в правилах начисления субсидий также коснулись граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Для них завершился период действия особого порядка выплаты субсидий. Чтобы продлить получение помощи, им необходимо было подать заявление в органы Пенсионного фонда до 1 июля 2024 года. В случае пропуска этого срока субсидии будут начисляться не с начала неотапливаемого периода, а только с месяца подачи заявления.

Как оформить субсидию

Заявление на субсидию можно подать несколькими способами:

  • По почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.
  • Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  • Через портал Действие, используя поисковый запрос "Заявление на субсидию".
  • В центрах предоставления административных услуг или через уполномоченные лица исполнительных органов местного самоуправления.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), обеспечивающую защиту передачи данных.

В случае отказа в начислении субсидии по определенным обстоятельствам, граждане могут обжаловать решение. Для этого нужно в течение 30 дней предоставить недостающие документы и исправить обнаруженные неточности.

Субсидию могут оформить как лица, зарегистрированные в жилом помещении, так и фактически проживающие там на основании договора аренды, но не зарегистрированные. Внутри перемещенные лица, проживающие в жилье без заключения договора аренды, также имеют право на получение субсидии, подав соответствующее заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Украины приняло изменения в порядок предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Новые правила направлены на облегчение обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом Украины.

Мы также писали, что государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ ПФУ льготы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:28 Во Львове в результате ДТП погиб 81-летний мужчина — полиция выясняет обстоятельства происшествия

16:27 Комбат полка "Азов" эмоционально отреагировал на недавний обмен пленными — что сказал "Редис"

16:26 Партизаны "АТЕШ" обнаружили поврежденный нефтеперерабатывающий завод в России

16:10 На Одесчине сбежали трое мобилизованных бывших заключенных с оружием — СМИ

16:02 Юрист объяснил, что грозит мужчинам до 25 лет, если они не встанут на военный учет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

16:01 Субсидии с 1 сентября — что изменится и кому нужно подать заявление

15:57 В Одессе переименовали улицу Восьмого марта — какое новое название

15:55 Зеленский назвал условие для мирного завершения войны

15:30 В Одесской области пьяный водитель без прав сбил ребенка — подробности

15:21 В Польше прогремело два мощных взрыва — есть раненые и пропавшие без вести

16:28 Во Львове в результате ДТП погиб 81-летний мужчина — полиция выясняет обстоятельства происшествия

16:27 Комбат полка "Азов" эмоционально отреагировал на недавний обмен пленными — что сказал "Редис"

16:26 Партизаны "АТЕШ" обнаружили поврежденный нефтеперерабатывающий завод в России

16:10 На Одесчине сбежали трое мобилизованных бывших заключенных с оружием — СМИ

16:02 Юрист объяснил, что грозит мужчинам до 25 лет, если они не встанут на военный учет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

16:01 Субсидии с 1 сентября — что изменится и кому нужно подать заявление

15:57 В Одессе переименовали улицу Восьмого марта — какое новое название

15:55 Зеленский назвал условие для мирного завершения войны

15:30 В Одесской области пьяный водитель без прав сбил ребенка — подробности

15:21 В Польше прогремело два мощных взрыва — есть раненые и пропавшие без вести

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту