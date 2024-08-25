Субсидии в Украине — что изменится с 1 сентября

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Субсидии на неотапливаемый сезон с 1 сентября будут автоматически назначены большинству получателей, однако отдельным категориям граждан придется подать новое заявление в Пенсионный фонд. Не подавшим заявление до 1 июля субсидии будут начислены с месяца обращения, а не с начала периода.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Сентябрь станет последним месяцем неотапливаемого сезона, в течение которого украинцы будут продолжать получать субсидии для покрытия коммунальных расходов. С октября ситуация изменится, ведь начнется отопительный сезон, традиционно сопровождающийся повышенным потреблением энергии и увеличением затрат.

Для большинства граждан, уже получающих субсидии, их начисление будет происходить автоматически. Дополнительное обращение в органы Пенсионного фонда (ПФУ) не потребуется, если не произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий на основе имеющихся данных для каждого домохозяйства. Это значительно упрощает процесс для многих украинцев, им ведь не нужно подавать новые заявления или проходить дополнительные проверки.

Кому нужно подать заявку на субсидию

Однако для некоторых категорий граждан автоматическое назначение субсидии не предусмотрено. Таким лицам следует самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах. К этой группе относятся:

арендаторы жилых помещений , оплачивающих коммунальные услуги;

, оплачивающих коммунальные услуги; внутренне перемещенные лица (ВПЛ) , проживающие в составе домохозяйств;

, проживающие в составе домохозяйств; домохозяйства , где фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

, где фактически проживает меньше лиц, чем зарегистрировано; те, кто претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Также необходимость обращения в Пенсионный фонд касается тех, кто в отопительный сезон получил субсидию в размере 0,00 грн. Это правило относится и к гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся активные боевые действия, и не обращались за переназначением субсидии с начала полномасштабного вторжения.

Изменения в правилах начисления субсидий также коснулись граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Для них завершился период действия особого порядка выплаты субсидий. Чтобы продлить получение помощи, им необходимо было подать заявление в органы Пенсионного фонда до 1 июля 2024 года. В случае пропуска этого срока субсидии будут начисляться не с начала неотапливаемого периода, а только с месяца подачи заявления.

Как оформить субсидию

Заявление на субсидию можно подать несколькими способами:

По почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины.

Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Через портал Действие, используя поисковый запрос "Заявление на субсидию".

В центрах предоставления административных услуг или через уполномоченные лица исполнительных органов местного самоуправления.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), обеспечивающую защиту передачи данных.

В случае отказа в начислении субсидии по определенным обстоятельствам, граждане могут обжаловать решение. Для этого нужно в течение 30 дней предоставить недостающие документы и исправить обнаруженные неточности.

Субсидию могут оформить как лица, зарегистрированные в жилом помещении, так и фактически проживающие там на основании договора аренды, но не зарегистрированные. Внутри перемещенные лица, проживающие в жилье без заключения договора аренды, также имеют право на получение субсидии, подав соответствующее заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Украины приняло изменения в порядок предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Новые правила направлены на облегчение обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом Украины.

Мы также писали, что государство может лишать украинцев жилищных субсидий, если не будут соблюдать общие правила. Есть несколько причин, по которым грозит прекращение оказания государственной помощи.