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Субсидії з 1 вересня — що зміниться та кому треба подати заяву

25 серпня 2024 16:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Субсидії в Україні — що зміниться з 1 вересня
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Субсидії на неопалювальний сезон з 1 вересня будуть автоматично призначені більшості отримувачів, проте окремим категоріям громадян доведеться подати нову заяву до Пенсійного фонду. Тим, хто не подав заяву до 1 липня, субсидії будуть нараховані з місяця звернення, а не з початку періоду.

Про це повідомляє Урядовий портал

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Детальніше про субсидії з 1 вересня

Вересень стане останнім місяцем неопалювального сезону, протягом якого українці продовжуватимуть отримувати субсидії для покриття комунальних витрат. З жовтня ситуація зміниться, адже розпочнеться опалювальний сезон, що традиційно супроводжується підвищеним споживанням енергії та збільшенням витрат.

Для більшості громадян, які вже отримують субсидії, їхнє нарахування відбуватиметься автоматично. Додаткове звернення до органів Пенсійного фонду (ПФУ) не знадобиться, якщо не відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства.

Пенсійний фонд проведе перерахунок субсидій на основі наявних даних для кожного домогосподарства. Це значно спрощує процес для багатьох українців, адже їм не потрібно подавати нові заяви або проходити додаткові перевірки.

Кому треба подати заявку на субсидію

Однак для деяких категорій громадян автоматичне призначення субсидії не передбачене. Таким особам потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи і витрати. До цієї групи належать:

  • орендарі житлових приміщень, які оплачують комунальні послуги;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), що проживають у складі домогосподарств;
  • домогосподарства, де фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано;
  • ті, хто претендує на субсидію для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива.

Також необхідність звернення до Пенсійного фонду стосується тих, хто в опалювальний сезон отримав субсидію у розмірі 0,00 грн. Це правило стосується і громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії, і не зверталися за перепризначенням субсидії з початку повномасштабного вторгнення.

Зміни у правилах нарахування субсидій також зачепили громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій. Для них завершився період дії особливого порядку виплати субсидій. Щоб продовжити отримання допомоги, їм необхідно було подати заяву до органів Пенсійного фонду до 1 липня 2024 року. У разі пропуску цього терміну, субсидії будуть нараховуватися не з початку неопалювального періоду, а лише з місяця подання заяви.

Як оформити субсидію

Заяву на субсидію можна подати кількома способами:

  • Поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України.
  • Онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний додаток ПФУ, вибравши опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
  • Через портал Дія, використовуючи пошуковий запит "Заява на субсидію".
  • У центрах надання адміністративних послуг або через уповноважених осіб виконавчих органів місцевого самоврядування.

Для подання заяви в електронному вигляді необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), який забезпечує захист передачі даних.

У разі відмови в нарахуванні субсидії через певні обставини, громадяни можуть оскаржити рішення. Для цього потрібно протягом 30 днів надати відсутні документи та виправити виявлені неточності.

Субсидію можуть оформити як особи, зареєстровані в житловому приміщенні, так і ті, хто фактично проживає там на підставі договору оренди, але не є зареєстрованими. Внутрішньо переміщені особи, які живуть у житлі без укладення договору оренди, також мають право на отримання субсидії, подавши відповідну заяву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд України ухвалив зміни до порядку подання інформації для призначення житлових субсидій і пільг. Нові правила спрямовані на полегшення обміну даними між керуючими багатоквартирними будинками, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та Пенсійним фондом України.

Ми також писали, що держава може позбавляти українців житлових субсидій, якщо не будуть дотримуватися загальних правил. Є кілька причин, через які загрожує припинення надання державної допомоги.

комунальні послуги субсидії ЖКГ ПФУ пільги

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