Цены на продукты в Украине вырастут — что подорожает в 2024 году

Таких цен больше не будет — какие продукты взлетят в стоимости в 2024 году
В Ассоциации производителей молока предупреждают о подорожании молочных продуктов из потребительской корзины в 2024 году. В январе большинство из ассортимента "молочки" выросло в цене.
Об этом информирует пресс-служба Ассоциации.
Как изменились цены на молочную продукцию
Как отметил аналитик Ассоциации Георгия Кухалейшвили, в первый месяц этого года была неоднозначная ценовая ситуация среди молочной продукции на полках украинских супермаркетов. Некоторая продукция продолжила прибавлять в стоимости. Так, на 1% зафиксировали подорожание:
- кефира;
- сметаны;
- йогурта в стаканах;
- сливочного масла "Селянське" производства "Люстдорф";
- сыров Украинский и Голландский.
Однако некоторые позиции утратили в цене. В частности, речь идет о пастеризованном молоке жирностью 2,5%, сыре "Маасдам" украинского производства и йогурте питьевом.
Больше всего подорожало украинское сливочное масло (жирность от 72,5% до 73%), сыр кисломолочный, сыры Гауда и Моцарелла — на 4%.
Что будет с ценами на "молочку" в 2024 году
Эксперт считает, что в дальнейшем возможно подорожание кисломолочной продукции из-за дефицита молока и сырья в Украине. В частности, изменятся цены на твердые и полутвердые сыры, сливочное масло.
"Вероятно дальнейшее повышение цен на кисломолочную продукцию, твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, поскольку проблема дефицита молока-сырья в Украине никуда не исчезла", — говорится в сообщении.
В Ассоциации объясняют, что, несмотря на то, что в 2023 году молочно-товарные фермы вернулись по объемам надоев на довоенный уровень, мощности не покрывают резкое сокращение производства молока в украинских хозяйствах. Фермерам сложнее производить молоко из-за ряда факторов:
- рост тарифов на электроэнергию;
- подорожание горюче-смазочных материалов;
- рост цен на удобрения;
- увеличение стоимости ветеринарных препаратов;
- подорожание средств защиты растений;
- рост цен на сельхозтехнику и комплектующие.
В 2023 среднегодовая стоимость молоко-сырья в Украине увеличилась на 14% против 2022-го, а молочные продукты в супермаркетах выросли в цене на 10-15%.
Что еще стоит знать
Напомним, по мнению экспертов, в феврале 2024 года цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.
Также мы писали, что в Национальном банке прогнозируют ускорение инфляции. Активный рост потребительских цен в Украине можно ожидать во второй половине года.
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