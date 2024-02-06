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Таких цін більше не буде — які продукти злетять у вартості у 2024 році

6 лютого 2024 14:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти в Україні зростуть — що подорожчає у 2024 році
Касовий чек. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Асоціації виробників молока попереджають про подорожчання молочних продуктів зі споживчого кошика у 2024 році. У січні більшість з асортименту "молочки" зросла в ціні.

Про це інформує пресслужба Асоціації.

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Як змінилися ціни на молочну продукцію

Як зазначив аналітик Асоціації Георгія Кухалейшвілі, у перший місяць поточного року була неоднозначна цінова ситуація серед молочної продукції на полицях українських супермаркетів. Деяка продукція продовжила додавати у вартості. Так, на 1% зафіксували подорожчання:

  • кефіру;
  • сметани;
  • йогурту у склянках;
  • вершкового масла "Селянське" виробництва "Люстдорф";
  • сирів Український та Голландський.

Проте деякі позиції втратили у ціні. Зокрема, йдеться про пастеризоване молоко жирністю 2,5%, сир "Маасдам" українського виробництва та йогурт питний.

Найсильніше подорожчало українське вершкове масло (жирність від 72,5% до 73%), сир кисломолочний, сири Гауда і Моцарелла — на 4%.

 

ціни на молоко
Джерело: Асоціація виробників молока

Що буде з цінами на "молочку" у 2024 році

Експерт вважає, що надалі можливе подорожчання кисломолочної продукції через дефіцит молока та сировини в Україні. Зокрема, зміняться ціни на тверді та напівтверді сири, вершкове масло.

"Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла", — йдеться у повідомленні.

В Асоціації пояснюють, що попри те, що 2023-го молочно-товарні ферми повернулися за обсягами надоїв на довоєнний рівень, проте потужності не покривають різке скорочення виробництва молока в українських господарствах. Фермерам складніше виробляти молоко через низку факторів:

  • зростання тарифів на електроенергію;
  • подорожчання паливо-мастильних матеріалів;
  • зростання цін на добрива;
  • збільшення вартості ветеринарних препаратів;
  • подорожчання засобів захисту рослин;
  • зростання цін на сільгосптехніку та комплектуючі.

У 2023-му середньорічна вартість молоко-сировини в Україні збільшилась на 14% проти 2022-го, а молочні продукти у супермаркетах зросли в ціні на 10-15%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, у лютому 2024 року ціни на продукти харчування в Україні можуть здорожчати. Особливо це стосується молочних продуктів, а також овочів та фруктів.

Також ми писали про те, що в Національному банку прогнозують прискорення інфляції. Активне зростання споживчих цін в Україні очікується у другій половині року.

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