Какими будут тарифы на газ с 1 сентября в Украине — цена за куб голубого топлива

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре цены на газ для бытовых потребителей останутся стабильными, поскольку "Нафтогаз" и другие поставщики решили не менять свои тарифы. Компания "Нафтогаз" зафиксировала свой тариф до мая 2025 года, обеспечивая потребителей стабильными ценами на газ.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Цена на газ для бытовых потребителей останется неизменной в сентябре. Регулятор "Нафтогаз" зафиксировал свой тариф по меньшей мере до мая 2025 года.

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену в год вперед", — сказал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Тариф "Нафтогаза" остается неизменным уже несколько сезонов подряд, и сейчас составляет 7,96 гривны за кубометр.

Цены за куб газа у других поставщиков установили следующим образом:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;

— 7,70 грн; ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,80 грн;

— 7,80 грн; ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;

— 7,96 грн; ООО "ПРИКАРПАТЭНЕРГОТРЕЙД" — 7,98 грн;

— 7,98 грн; ООО "ПОЛТАВАГАЗСБУТ" — 7,99 грн;

— 7,99 грн; ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн;

— 8,20 грн; ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

— 8,46 грн; ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

— 8,46 грн; ТМ "СветГаз" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") — 9,99 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, главная компания-газопоставщик страны "Нафтогаз" рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.

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