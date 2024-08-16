Какими будут тарифы на газ с 1 сентября в Украине — цена за куб голубого топлива

Тариф на газ с 1 сентября — как изменятся цены в Украине
В сентябре цены на газ для бытовых потребителей останутся стабильными, поскольку "Нафтогаз" и другие поставщики решили не менять свои тарифы. Компания "Нафтогаз" зафиксировала свой тариф до мая 2025 года, обеспечивая потребителей стабильными ценами на газ.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Цены на газ с 1 сентября
Цена на газ для бытовых потребителей останется неизменной в сентябре. Регулятор "Нафтогаз" зафиксировал свой тариф по меньшей мере до мая 2025 года.
"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену в год вперед", — сказал глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
Тариф "Нафтогаза" остается неизменным уже несколько сезонов подряд, и сейчас составляет 7,96 гривны за кубометр.
Цены за куб газа у других поставщиков установили следующим образом:
- ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;
- ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,80 грн;
- ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;
- ООО "ПРИКАРПАТЭНЕРГОТРЕЙД" — 7,98 грн;
- ООО "ПОЛТАВАГАЗСБУТ" — 7,99 грн;
- ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн;
- ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
- ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
- ТМ "СветГаз" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") — 9,99 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, главная компания-газопоставщик страны "Нафтогаз" рекомендует потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.
Мы также писали, что в Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.
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