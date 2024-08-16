Якими будуть тарифи на газ з 1 вересня в Україні — ціна за куб блакитного палива

Тариф на газ з 1 вересня — як зміняться ціни в Україні
У вересні ціни на газ для побутових споживачів залишаться стабільними, оскільки "Нафтогаз" і інші постачальники вирішили не змінювати свої тарифи. Компанія "Нафтогаз" зафіксувала свій тариф до травня 2025 року, забезпечуючи споживачів стабільними цінами на газ.
Про це розповідає 24 Канал.
Ціни на газ з 1 вересня
Ціна на газ для побутових споживачів залишиться незмінною у вересні. Регулятор "Нафтогаз" зафіксував свій тариф щонайменше до травня 2025 року.
"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — сказав очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
Тариф "Нафтогазу" залишається незмінним вже кілька сезонів поспіль, і наразі становить 7,96 гривні за кубометр.
Ціни за куб газу в інших постачальників встановили наступним чином:
- ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;
- ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,80 грн;
- ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;
- ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7,98 грн;
- ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7,99 грн;
- ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;
- ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
- ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
- ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, головна компанія-газопостачальник країни "Нафтогаз" рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.
Ми також писали, що в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.
Читайте Новини.LIVE!