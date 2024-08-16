Якими будуть тарифи на газ з 1 вересня в Україні — ціна за куб блакитного палива

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні ціни на газ для побутових споживачів залишаться стабільними, оскільки "Нафтогаз" і інші постачальники вирішили не змінювати свої тарифи. Компанія "Нафтогаз" зафіксувала свій тариф до травня 2025 року, забезпечуючи споживачів стабільними цінами на газ.

Про це розповідає 24 Канал.

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Ціни на газ з 1 вересня

Ціна на газ для побутових споживачів залишиться незмінною у вересні. Регулятор "Нафтогаз" зафіксував свій тариф щонайменше до травня 2025 року.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — сказав очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Тариф "Нафтогазу" залишається незмінним вже кілька сезонів поспіль, і наразі становить 7,96 гривні за кубометр.

Ціни за куб газу в інших постачальників встановили наступним чином:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн;

— 7,70 грн; ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,80 грн;

— 7,80 грн; ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

— 7,96 грн; ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" — 7,98 грн;

— 7,98 грн; ТОВ "ПОЛТАВАГАЗЗБУТ" — 7,99 грн;

— 7,99 грн; ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

— 8,20 грн; ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

— 8,46 грн; ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

— 8,46 грн; ТМ "СвітлоГаз" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, головна компанія-газопостачальник країни "Нафтогаз" рекомендує споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.

Ми також писали, що в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.