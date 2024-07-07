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Тарифы на газ в июле — сколько стоит куб в Украине

7 июля 2024 11:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на газ в Украине — какие тарифы на голубое топливо в июле
Украинские гривны в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В июле украинцы будут оплачивать газ по тем же тарифам, что и раньше. Газоснабжающие компании оставили цены на "голубое топливо" для бытовых потребителей без изменений.

Об этом сообщает ГазПравда.

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Тарифы на газ в июле

В зависимости от поставщика цена кубометра газа будет варьироваться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

  • "ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;
  • "Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за кубометр;
  • "ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпат энерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз сбыт" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за кубометр;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • "Аскания энергии" — 9,95 грн за кубометр;
  • "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за кубометр.
Тарифы на газ в июле 2024 года
Цены на газ в июле 2024г. Источник: ГазПравда

"Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена — 7,96 грн за кубометр – будет действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что Украина недавно обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Мы также писали, что народный депутат Олег Семинский заявил, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ. Он также отметил, что стоимость добычи газа позволяет сберечь стабильные цены на него.

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