Цены на газ в Украине — какие тарифы на голубое топливо в июле

Украинские гривны в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле украинцы будут оплачивать газ по тем же тарифам, что и раньше. Газоснабжающие компании оставили цены на "голубое топливо" для бытовых потребителей без изменений.

Об этом сообщает ГазПравда.

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Тарифы на газ в июле

В зависимости от поставщика цена кубометра газа будет варьироваться от 7,7 до 9,99 грн. В частности:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" — 7,99 грн за кубометр;

"Галнефтегаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энергии" — 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Цены на газ в июле 2024г. Источник: ГазПравда

"Подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена — 7,96 грн за кубометр – будет действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что Украина недавно обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Мы также писали, что народный депутат Олег Семинский заявил, что до конца года не ожидается повышение тарифов на газ, электроэнергию и воду, несмотря на намеки МВФ. Он также отметил, что стоимость добычи газа позволяет сберечь стабильные цены на него.