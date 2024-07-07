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Тарифи на газ у липні — скільки коштує куб в Україні

7 липня 2024 11:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на газ в Україні — які тарифи на блакитне паливо в липні
Українські гривні в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У липні українці оплачуватимуть газ за тими ж тарифами, що й раніше. Газопостачальні компанії залишили ціни на "блакитне паливо" для побутових споживачів без змін.

Про це повідомляє ГазПравда.

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Тарифи на газ в липні

Залежно від постачальника, ціна кубометра газу варіюватиметься від 7,7 до 9,99 грн. Зокрема:

  • "ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн за кубометр;
  • "Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за кубометр;
  • "ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за кубометр;
  • "Прикарпат енерго трейд" — 7,98 грн за кубометр;
  • "Полтавагаз збут" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за кубометр;
  • "Львівенергозбут" — 8,2 грн за кубометр;
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  • "Асканія енерджі" — 9,95 грн за кубометр;
  • "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.
Тарифи на газ в липні 2024 року
Ціни на газ у липні 2024 року. Джерело: ГазПравда

"Переважній більшості українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ наразі постачає Нафтогаз України. Його ціна – 7,96 грн за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна нещодавно оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Ми також писали, що народний депутат Олег Семінський заявив, що до кінця року не очікується підвищення тарифів на газ, електроенергію та воду, незважаючи на натяки МВФ. Він також зазначив, що вартість видобутку газу дозволяє зберегти стабільні ціни на нього.

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