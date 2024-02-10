Рост цен на коммуналку и повышение тарифов — какие изменения ждут украинцев без поддержки США

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Детальнее о плане "Б"

Украинские чиновники рассматривают возможность увеличения объема продаж военных облигаций, повышения налогов и сокращения расходов. Таким образом, могут подскочить тарифы на коммунальные услуги, в частности жилищно-коммунальное хозяйство.

Такие изменения возможны из-за того, что кредит от Международного валютного фонда (МВФ), также входящего в пакет помощи от США, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешние долги.

Детальнее о мерах плана "Б" украинские чиновники должны рассказать во время визита представителей МВФ в Киев на следующей неделе. Сотрудники МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гевином Греем планируют посетить Киев в течение трех дней, начиная с 12 февраля. Визит должен состояться в преддверии пересмотра кредитной программы МВФ, который начнется позже этого месяца и, вероятно, разблокирует транш помощи на 900 млн долларов.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Мы также сообщали о том, что аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.