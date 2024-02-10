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Тарифы на коммуналку и налоги в Украине могут возрасти — Bloomberg назвал причины

10 февраля 2024 15:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Рост цен на коммуналку и повышение тарифов — какие изменения ждут украинцев без поддержки США
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Детальнее о плане "Б"

Украинские чиновники рассматривают возможность увеличения объема продаж военных облигаций, повышения налогов и сокращения расходов. Таким образом, могут подскочить тарифы на коммунальные услуги, в частности жилищно-коммунальное хозяйство.

Такие изменения возможны из-за того, что кредит от Международного валютного фонда (МВФ), также входящего в пакет помощи от США, оказался под угрозой из-за рисков, что Украина не сможет погасить внешние долги.

Детальнее о мерах плана "Б" украинские чиновники должны рассказать во время визита представителей МВФ в Киев на следующей неделе. Сотрудники МВФ во главе с главой миссии фонда в Украине Гевином Греем планируют посетить Киев в течение трех дней, начиная с 12 февраля. Визит должен состояться в преддверии пересмотра кредитной программы МВФ, который начнется позже этого месяца и, вероятно, разблокирует транш помощи на 900 млн долларов.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее Сенат США не поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. К тому же речь идет о новом финансировании для защиты границ.

Мы также сообщали о том, что аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

тарифы
коммунальные услуги
Bloomberg
МВФ
США
налоги
ЖКХ
финансовая помощь

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