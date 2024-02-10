Зростання цін на комуналку та підвищення тарифів — які зміни чекають українців без підтримки США

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Детальніше про план "Б"

Українські урядовці розглядають можливість збільшення обсягу продажу військових облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Таким чином, можуть підскочити тарифи на комунальні послуги, зокрема житлово-комунальне господарство.

Такі зміни можливі через те, що кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який також входить в пакет допомоги від США, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.

Детальніше про заходи плану "Б" українські посадовці мають розповісти під час візиту представників МВФ до Києва наступного тижня. Співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм планують відвідати Київ протягом трьох днів, починаючи з 12 лютого. Візит має відбутися напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та ймовірно розблокує транш допомоги на 900 млн доларів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. До того ж йдеться про нове фінансування для захисту кордонів.

Ми також повідомляли про те, що аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.