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Тарифы на перевозку Укрзализныцей — руководство сделало прогноз цен

27 февраля 2024 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Тарифы на перевозку Укрзализныцей — руководство сделало прогноз цен
Проводницы у поезда Укрзализныци. Фото: uz.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что тарифы на внутренние перевозки останутся неизменными. По его словам, речь идет о пассажирских и грузовых транспортировках.

Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 26 февраля.

Цены на перевозку Укрзализныцей

"В финансовом плане "Укрзализныци" на этот год не заложено повышение тарифов на перевозку. Ни на пассажирские, ни на грузовые", — отметил Лященко.

Он уточнил, что речь идет о внутренних перевозках. Зарубежные перевозки регулируются совместно с международными партнерами по формированию цен.

"По зарубежным — зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать стопроцентно, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительный", — добавил глава Укрзализныци.

Какие изменения ждут пассажиров Укрзализныци

Напомним, что в марте должны запустить новый поезд "Чоп — Прага". Это будет прямое сообщение со столицей Чехии, где находится очень много украинских беженцев.

Также мы писали, что "Укрзализныця" ввела новые правила продажи билетов, чтобы сделать невозможным незаконную деятельность "перекупщиков". Известно, за сколько дней и где можно купить билет на поезд.

Укрзализныця
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