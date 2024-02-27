Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Тарифи на перевезення Укрзалізницею — керівництво зробило прогноз цін arrow

Тарифи на перевезення Укрзалізницею — керівництво зробило прогноз цін

27 лютого 2024 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Тарифи на перевезення Укрзалізницею — керівництво зробило прогноз цін
Провідниці біля потяга Укрзалізниці. Фото: uz.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні перевезення залишаться незмінними. За його словами, йдеться про пасажирські та вантажні транспортування.

Про це повідомляє Укрінформ у понеділок, 26 лютого.

Ціни на перевезення Укрзалізницею

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", — зазначив Лященко.

Він уточнив, що йдеться про внутрішні перевезення. Закордонні перевезення регулюються спільно з міжнародними партнерами щодо формування цін.

"По закордонних — залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне", — додав очільник Укрзалізниці.

Які зміни чекають на пасажирів Укрзалізниці

Нагадаємо, що в березні мають запустити новий потяг "Чоп — Прага". Це буде пряме сполучення зі столицею Чехії, де перебуває дуже багато українських біженців.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" запровадила нові правила продажу квитків, щоб унеможливити незаконну діяльність "перекупників".  Відомо, за скільки днів та де можна придбати квиток на потяг.

Укрзалізниця
подорож
транспорт
Україна
економіка
ціни
фінанси
потяг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі