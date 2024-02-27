Тарифи на перевезення Укрзалізницею — керівництво зробило прогноз цін

Провідниці біля потяга Укрзалізниці. Фото: uz.gov.ua

Очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні перевезення залишаться незмінними. За його словами, йдеться про пасажирські та вантажні транспортування.

Про це повідомляє Укрінформ у понеділок, 26 лютого.

Ціни на перевезення Укрзалізницею

"У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні", — зазначив Лященко.

Він уточнив, що йдеться про внутрішні перевезення. Закордонні перевезення регулюються спільно з міжнародними партнерами щодо формування цін.

"По закордонних — залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне", — додав очільник Укрзалізниці.

Які зміни чекають на пасажирів Укрзалізниці

Нагадаємо, що в березні мають запустити новий потяг "Чоп — Прага". Це буде пряме сполучення зі столицею Чехії, де перебуває дуже багато українських біженців.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" запровадила нові правила продажу квитків, щоб унеможливити незаконну діяльність "перекупників". Відомо, за скільки днів та де можна придбати квиток на потяг.