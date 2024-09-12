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Тарифы на свет и газ с 1 октября — сколько будут платить украинцы в 2024 году

12 сентября 2024 13:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие будут цены на коммуналку с 1 октября — тарифы на газ и свет
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 октября тариф на газ останется без изменений и составит 7,96 грн для клиентов "Нафтогаза", что охватывает около 98% всех украинских семей. Также не изменится стоимость электроэнергии: за каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Стоимость газа останется без изменений и в первом квартале 2025 года. Это связано с тем, что действующий тариф действует до мая следующего года.

"Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", — отмечают в "Нафтогазе".

Еще несколько лет назад, до начала полномасштабной войны, вопрос тарифов на газ в Украине был столь же политизирован, как и теперь вопрос тарифов на электроэнергию. Однако открытие рынка газа для населения и возможность выбора поставщика помогли решить этот вопрос.

Тариф на свет

Тариф на электроэнергию в октябре останется неизменным и составит 4,32 грн за кВт*ч. Между тем, украинцы, которые используют двухзонный счетчик, смогут платить за электроэнергию в ночной период по сниженному тарифу 2,16 грн за кВт*ч.

В Украине любой потребитель электроэнергии может купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику электричества и перейти на новый тариф. Как отмечено, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 можно платить за электроэнергию по тарифу 2,16 грн за кВт*ч, вместо обычных 4,32 грн за кВт*ч.

На сайте одного из поставщиков сообщают, что в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф останется неизменным, в то время как в ночное время (с 23:00 до 7:00) потребители будут платить за электроэнергию на 50% меньше.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может оформить большую скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о предоставлении 50-процентной льготы на оплату счетов.

Мы также сообщали, что с октября украинцев ожидает существенное повышение тарифов и возможные проблемы доступа к интернету. Это связано с планируемым переходом на общую систему налогообложения.

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