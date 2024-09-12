Які будуть ціни на комуналку з 1 жовтня — тарифи на газ та світло

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 жовтня тариф на газ залишиться без змін і становитиме 7,96 грн для клієнтів "Нафтогазу", що охоплює близько 98% усіх українських сімей. Також не зміниться вартість електроенергії: за кожну кВт*год доведеться платити 4,32 грн.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Тариф на газ

Як повідомляє Міненерго, вартість газу залишиться без змін і в першому кварталі 2025 року. Це пов'язано з тим, що чинний тариф діє до травня наступного року.

"Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед нашими споживачами", — зазначають у "Нафтогазі".

Ще кілька років тому, до початку повномасштабної війни, питання тарифів на газ в Україні було настільки ж політизованим, як і тепер питання тарифів на електроенергію. Однак відкриття ринку газу для населення та можливість вибору постачальника допомогли вирішити це питання.

Тариф на світло

Тариф на електроенергію у жовтні залишиться незмінним і становитиме 4,32 грн за кВтгод. Тим часом українці, які використовують двозонний лічильник, зможуть платити за електроенергію в нічний період за зниженим тарифом 2,16 грн за кВт*год.

В Україні будь-який споживач електроенергії може придбати багатозонний лічильник, звернутись до свого постачальника електрики та перейти на новий тариф. Як зазначено, з двозонним лічильником у період з 23:00 до 7:00 можна платити за електроенергію по тарифу 2,16 грн за кВт*год, замість звичайних 4,32 грн за кВт*год.

На сайті одного з постачальників повідомляють, що в денний час (з 7:00 до 23:00) тариф залишиться незмінним, тоді як у нічний час (з 23:00 до 7:00) споживачі платитимуть за електроенергію на 50% менше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, хто може оформити чималу знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про надання 50-відсоткової пільги на оплату рахунків.

Ми також повідомляли, що з жовтня українців чекає суттєве підвищення тарифів та можливі проблеми з доступом до інтернету. Це пов’язано з планованим переходом на загальну систему оподаткування.