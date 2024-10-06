Новые правила для начисления субсидий и тарифы в отопительном сезоне — что нужно знать

Деньги и коммунальные платежки. Фото: УНІАН

Обычно отопительный сезон в Украине начинается примерно в середине октября, 15-16 числа. Однако точный старт зависит от нескольких факторов, включая погодные условия. Уже известно, когда украинцы могут ожидать тепло в своих домах в этом году, какие будут изменения в тарифах, а также какие нововведения будут введены для начисления субсидий во время этого отопительного сезона.

Об этом рассказывают Новости Pro.

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Когда дадут тепло

Решения о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда средняя температура держится на уровне +8 °C в течение трех дней. Поэтому даты старта отопления могут разниться в зависимости от региона страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице отопительный сезон предположительно начнется 15 октября, однако эта дата может меняться, в зависимости от погодных условий. Кроме того, запуск системы отопления может быть задержан из-за непредвиденных ремонтов и готовности коммунальных служб. Тепло сначала будет подано в:

школы;

детские сады;

медицинские учреждения

После подачи тепла в упомянутые заведения отопление активируют в остальных жилых домах. В общей сложности отопительный сезон длится примерно шесть месяцев и завершается, когда температура в течение трех дней превышает +8 °C.

Что будет с тарифами

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в текущем отопительном сезоне.

"Нафтогаз Украины" продлил фиксированную цену на газ, действующую с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года, на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то же время тарифы других поставщиков газа для населения варьируются в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр. Что касается производителей тепла, цена газа останется следующей:

7 420 гривен за тысячу кубометров для населения;

16 390 гривен за тысячу кубометров для бюджетных учреждений.

С 1 октября для домохозяйств, использующих электроотопление, установлен тариф в размере 2,64 гривны за киловатт для потребления до 2000 киловатт в месяц.

Субсидии на отопительный сезон

С октября начнется начисление субсидий в отопительный сезон с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги. Размер новых субсидий будет зависеть также от даты начала подачи отопления.

Большинство украинцев получат перерасчет субсидий автоматически, за исключением домохозяйств, в которых произошли некоторые изменения, например, в составе зарегистрированных в жилье лиц.

Граждане могут подавать заявления на получение субсидий в любое время, однако дата подачи повлияет на сроки назначения помощи:

Если заявление подано с 1 октября по 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.

Если заявление подано после 1 декабря, помощь будет предоставляться с месяца, когда лицо обратилось.

Для того чтобы не потерять субсидию, украинцам следует избегать долгов за коммунальные услуги. Помощь может быть также отменена в случаях смены места жительства, смерти получателя или предоставления ложных сведений о доходах. Если финансовый мониторинг выявит значительные покупки или наличие на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к отмене субсидии.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине намерены внедрить механизм лишения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

Мы также сообщали, что в Украине с 1 января 2025 года всем потребителям будет перечислена плата за доставку газа. При этом больше заплатят те, кто в прошлом газовом году, с октября 2023 года до конца сентября 2024 года, потребил больше голубого топлива, чем в аналогичном периоде 2022/2023.