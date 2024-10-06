Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Тарифы и субсидии — что изменится в Украине с началом отопительного сезона arrow

Тарифы и субсидии — что изменится в Украине с началом отопительного сезона

6 октября 2024 13:52
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Новые правила для начисления субсидий и тарифы в отопительном сезоне — что нужно знать
Деньги и коммунальные платежки. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Обычно отопительный сезон в Украине начинается примерно в середине октября, 15-16 числа. Однако точный старт зависит от нескольких факторов, включая погодные условия. Уже известно, когда украинцы могут ожидать тепло в своих домах в этом году, какие будут изменения в тарифах, а также какие нововведения будут введены для начисления субсидий во время этого отопительного сезона.

Об этом рассказывают Новости Pro.

Читайте также:

Когда дадут тепло

Решения о начале отопительного сезона принимают местные органы власти, когда средняя температура держится на уровне +8 °C в течение трех дней. Поэтому даты старта отопления могут разниться в зависимости от региона страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице отопительный сезон предположительно начнется 15 октября, однако эта дата может меняться, в зависимости от погодных условий. Кроме того, запуск системы отопления может быть задержан из-за непредвиденных ремонтов и готовности коммунальных служб. Тепло сначала будет подано в:

  • школы;
  • детские сады;
  • медицинские учреждения

После подачи тепла в упомянутые заведения отопление активируют в остальных жилых домах. В общей сложности отопительный сезон длится примерно шесть месяцев и завершается, когда температура в течение трех дней превышает +8 °C.

Что будет с тарифами

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в текущем отопительном сезоне.

"Нафтогаз Украины" продлил фиксированную цену на газ, действующую с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года, на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то же время тарифы других поставщиков газа для населения варьируются в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр. Что касается производителей тепла, цена газа останется следующей:

  • 7 420 гривен за тысячу кубометров для населения;
  • 16 390 гривен за тысячу кубометров для бюджетных учреждений.

С 1 октября для домохозяйств, использующих электроотопление, установлен тариф в размере 2,64 гривны за киловатт для потребления до 2000 киловатт в месяц.

Субсидии на отопительный сезон

С октября начнется начисление субсидий в отопительный сезон с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги. Размер новых субсидий будет зависеть также от даты начала подачи отопления.

Большинство украинцев получат перерасчет субсидий автоматически, за исключением домохозяйств, в которых произошли некоторые изменения, например, в составе зарегистрированных в жилье лиц.

Граждане могут подавать заявления на получение субсидий в любое время, однако дата подачи повлияет на сроки назначения помощи:

  • Если заявление подано с 1 октября по 30 ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона.
  • Если заявление подано после 1 декабря, помощь будет предоставляться с месяца, когда лицо обратилось.

Для того чтобы не потерять субсидию, украинцам следует избегать долгов за коммунальные услуги. Помощь может быть также отменена в случаях смены места жительства, смерти получателя или предоставления ложных сведений о доходах. Если финансовый мониторинг выявит значительные покупки или наличие на депозите более 50 тысяч гривен, это может привести к отмене субсидии.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине намерены внедрить механизм лишения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

Мы также сообщали, что в Украине с 1 января 2025 года всем потребителям будет перечислена плата за доставку газа. При этом больше заплатят те, кто в прошлом газовом году, с октября 2023 года до конца сентября 2024 года, потребил больше голубого топлива, чем в аналогичном периоде 2022/2023.

тарифы цены на газ коммунальные услуги субсидии отопительный сезон деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Зеленский назвал количество ракет и дронов, атаковавших Украину на этой неделе

14:44 Вакансии для учителей в Одессе — кому готовы платить 45 тыс. грн

14:43 Киевлянин наворовал в Эпицентре сантехники на тысячи гривен — суд вынес приговор

14:15 "Вышки Бойко" в Черном море — возможно ли их уничтожение

13:57 Украину накроют по-настоящему осенние дожди — синоптик Диденко дала прогноз

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:52 Тарифы и субсидии — что изменится в Украине с началом отопительного сезона

13:49 На войне погиб зять Фарион

13:46 В Одессе переименовали переулок Новгородский — фото

13:37 В ТЦК прокомментировали стычку военкома с блогером Николасом Кармой в Полтаве

13:22 Во Львовской области россиянка незаконно владела землей — суд принял решение

15:01 Зеленский назвал количество ракет и дронов, атаковавших Украину на этой неделе

14:44 Вакансии для учителей в Одессе — кому готовы платить 45 тыс. грн

14:43 Киевлянин наворовал в Эпицентре сантехники на тысячи гривен — суд вынес приговор

14:15 "Вышки Бойко" в Черном море — возможно ли их уничтожение

13:57 Украину накроют по-настоящему осенние дожди — синоптик Диденко дала прогноз

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

13:52 Тарифы и субсидии — что изменится в Украине с началом отопительного сезона

13:49 На войне погиб зять Фарион

13:46 В Одессе переименовали переулок Новгородский — фото

13:37 В ТЦК прокомментировали стычку военкома с блогером Николасом Кармой в Полтаве

13:22 Во Львовской области россиянка незаконно владела землей — суд принял решение

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК