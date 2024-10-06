Нові правила для нарахування субсидій та тарифи в опалювальному сезоні — що треба знати

Гроші та комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається приблизно в середині жовтня, 15-16 числа. Проте точний старт залежить від кількох чинників, зокрема погодних умов. Вже відомо, коли українці можуть очікувати на тепло у своїх домівках цього року, які будуть зміни в тарифах, а також які нововведення запровадять для нарахування субсидій під час цього опалювального сезону.

Про це розповідають Новини Pro.

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Коли дадуть тепло

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють місцеві органи влади, коли середня температура тримається на рівні +8 °C протягом трьох днів. Тому дати старту опалення можуть різнитися, залежно від регіону країни.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці опалювальний сезон, ймовірно, розпочнеться 15 жовтня, проте ця дата може змінюватися, залежно від погодних умов. Крім того, запуск системи опалення може бути затриманий через непередбачені ремонти та готовність комунальних служб. Тепло спершу буде подане до:

шкіл;

дитячих садків;

медичних установ.

Після подання тепла до згаданих закладів опалення активують у решті житлових будинків. Загалом опалювальний сезон триває приблизно шість місяців і завершується, коли температура протягом трьох днів перевищує +8 °C.

Що буде з тарифами

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який було введено під час воєнного стану, залишається в силі й у поточному опалювальному сезоні.

"Нафтогаз України" продовжив фіксовану ціну на газ, що діє з 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року, на рівні 7,96 гривні за кубометр. Водночас тарифи інших постачальників газу для населення варіюються в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр. Що стосується виробників тепла, ціна газу залишиться такою:

7 420 гривень за тисячу кубометрів для населення;

16 390 гривень за тисячу кубометрів для бюджетних установ.

З 1 жовтня для домогосподарств, які використовують електроопалення, встановлено тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат для споживання до 2000 кіловатів на місяць.

Субсидії на опалювальний сезон

З жовтня розпочнеться нарахування субсидій на опалювальний сезон з урахуванням підвищення тарифів на комунальні послуги. Розмір нових субсидій також буде залежати від дати початку подання опалення.

Більшість українців отримають перерахунок субсидій автоматично, за винятком домогосподарств, у яких відбулися певні зміни, наприклад, у складі зареєстрованих у житлі осіб.

Громадяни мають можливість подавати заяви на отримання субсидій у будь-який час, проте дата подання вплине на терміни призначення допомоги:

Якщо заява подана з 1 жовтня по 30 листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Якщо заява подана після 1 грудня, допомога надаватиметься з місяця, коли особа звернулася.

Для того, щоб не втратити субсидію, українцям слід уникати боргів за комунальні послуги. Допомога може бути також скасована у випадках зміни місця проживання, смерті отримувача або надання неправдивих відомостей про доходи. Якщо фінансовий моніторинг виявить значні покупки або наявність на депозиті понад 50 тисяч гривень, це також може призвести до скасування субсидії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні збираються впровадити механізм позбавлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян.

Ми також повідомляли, що в Україні з 1 січня 2025 року всім споживачам буде перераховано плату за доставку газу. При цьому більше заплатять ті, хто минулого газового року, з жовтня 2023-го до кінця вересня 2024 року, спожив більше блакитного палива, ніж в аналогічному періоді 2022/2023.