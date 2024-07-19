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Telegram запустил монетизацию для Украины

19 июля 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Telegram будет платить по украинским каналам — мессенджер открыл доступ к монетизации
Логотип Telegram. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Telegram ввел новую функцию монетизации для украинских пользователей. Теперь администраторы каналов могут зарабатывать 50% дохода от рекламы, которую будет размещать эта соцсеть.

Об этом стало известно после обновления приложения.

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Как работает монетизация в Telegram

Найти доступ к функции монетизации необходимо в разделе "Статистика". Если соответствующей вкладки нет, обновите программу.

Прибыли от монетизации администраторы каналов смогут выводить во внутренней криптовалюте Stars, работающей на блокчейне TON.

Как зарабатывать в Telegram в Украине
Монетизация в Telegram в Украине. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в конце мая приложение Telegram выпустило значительные обновления для своих пользователей. Речь идет о глобальных хештегах, верхних подписях к фото, сокращении цитат и многом другом.

Мы также писали, что народный депутат Валентин Наливайченко рассказал о мошенничестве в соцсетях. В частности, он обратил внимание пользователей на необходимость двухфакторной авторизации.

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