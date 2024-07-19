Telegram буде платити українським каналам — месенджер відкрив доступ до монетизації

Логотип Telegram. Фото: Reuters

Telegram запровадив нову функцію монетизації для українських користувачів. Тепер адміністратори каналів можуть заробляти 50% від доходу від реклами, яку розміщуватиме ця соцмережа.

Про це стало відомо після оновлення застосунку.

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Шукати доступ до функції монетизації потрібно в розділі "Статистика". Якщо відповідної вкладки там немає, слід оновити програму.

Прибутки від монетизації адміністратори каналів зможуть виводити у внутрішній криптовалюті Stars, яка працює на блокчейні TON.

Монетизація у Telegram в Україні. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, наприкінці травня застосунок Telegram випустив значні оновлення для своїх користувачів. Йдеться про глобальні хештеги, верхні підписи до фото, скорочення цитат та багато іншого.

Ми також писали, що народний депутат Валентин Наливайченко розповів про шахрайство в соцмережах. Зокрема, він звернув увагу користувачів на необхідності двофакторної авторизації.