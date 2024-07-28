Терминал ПриватБанка не засчитал платежи и повысил комиссию — опыт клиента

Человек у терминала самообслуживания. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного учреждения ПриватБанк жалуется на то, что оплатил коммунальные платежки через терминал банка, однако платеж исчез, хотя мужчина провел оплату по всем правилам. Кроме того, за эту операцию с него списали гораздо большую комиссию, чем было указано в приложении Приват24.

Об этом сообщается на портале Minfin, где можно оставить отзывы о работе банков.

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Подробнее об утраченных платежах за коммуналку

Как говорится в одной из жалоб, клиент ПриватБанка оформил в корзине приложения Приват24 три коммунальных платежа на сумму около 2 200 грн, а оплатить их решил в терминале банка.

"Я нажал оплатить, продлить и в конце меня система сообщила, что снято 28 грн комиссии, хотя комиссия была уже включена и те платежи в корзине совсем меньше, где-то около 5 грн", — рассказал клиент финучреждения.

Но позже, когда мужчина хотел загрузить уплаченные в терминале квитанции, в приложении Приват24 он увидел, что оплата через терминал не прошла.

"Когда я позже зашел в Приват24 в корзине мои платежи остались, как будто я их и не оплачивал, почему? Но самое интересное и худшее я увидел сегодня утром, зайдя в Приват24, чтобы скачать себе эти коммунальные квитанции - этих трех платежей за коммунальные услуги нет у меня ни в истории платежей, ни в архиве", — добавил клиент.

Он также попросил ПриватБанк отменить эти три платежа и вернуть ему деньги на карту. Представители финучреждения извинились перед мужчиной и пообещали разобраться в ситуации.

Что еще нужно знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.

Мы также писали, что клиент государственного учреждения ПриватБанк потерял 50 тыс. гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. В финучреждении утверждают, что это могло произойти из-за халатности со стороны потребителя.