Терминал ПриватБанка не засчитал платежи и повысил комиссию — опыт клиента

Терминалы ПриватБанка не засчитывают платежи за коммуналку и начисляют повышенную комиссию — детали
Клиент государственного учреждения ПриватБанк жалуется на то, что оплатил коммунальные платежки через терминал банка, однако платеж исчез, хотя мужчина провел оплату по всем правилам. Кроме того, за эту операцию с него списали гораздо большую комиссию, чем было указано в приложении Приват24.
Об этом сообщается на портале Minfin, где можно оставить отзывы о работе банков.
Подробнее об утраченных платежах за коммуналку
Как говорится в одной из жалоб, клиент ПриватБанка оформил в корзине приложения Приват24 три коммунальных платежа на сумму около 2 200 грн, а оплатить их решил в терминале банка.
"Я нажал оплатить, продлить и в конце меня система сообщила, что снято 28 грн комиссии, хотя комиссия была уже включена и те платежи в корзине совсем меньше, где-то около 5 грн", — рассказал клиент финучреждения.
Но позже, когда мужчина хотел загрузить уплаченные в терминале квитанции, в приложении Приват24 он увидел, что оплата через терминал не прошла.
"Когда я позже зашел в Приват24 в корзине мои платежи остались, как будто я их и не оплачивал, почему? Но самое интересное и худшее я увидел сегодня утром, зайдя в Приват24, чтобы скачать себе эти коммунальные квитанции - этих трех платежей за коммунальные услуги нет у меня ни в истории платежей, ни в архиве", — добавил клиент.
Он также попросил ПриватБанк отменить эти три платежа и вернуть ему деньги на карту. Представители финучреждения извинились перед мужчиной и пообещали разобраться в ситуации.
Что еще нужно знать
Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.
Мы также писали, что клиент государственного учреждения ПриватБанк потерял 50 тыс. гривен из-за отсутствия уведомления от службы безопасности банка. В финучреждении утверждают, что это могло произойти из-за халатности со стороны потребителя.
Читайте Новини.LIVE!