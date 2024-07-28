Термінал ПриватБанку не зарахував платежі та підвищив комісію — досвід клієнта

Людина біля терміналу самообслуговування. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови ПриватБанк скаржиться на те, що оплатив комунальні платіжки через термінал банку, проте платіж зник, хоча чоловік провів оплату за всіма правилами. Окрім цього, за цю операцію з нього списали набагато більшу комісію, ніж було вказано у додатку Приват24.

Про це повідомляється на порталі Minfin, де можна залишити відгуки про роботу фінустанов.

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Детальніше про втрачені платежі за комуналку

Як йдеться в одній із скарг, клієнт ПриватБанку оформив у корзині додатку Приват24 три комунальні платіжки на суму близько 2 200 грн, а оплатити їх вирішив у терміналі банку.

"Я натиснув оплатити, продовжити і вкінці мене система повідомила що знято 28 грн комісії, хоча комісія була вже включена і ті платежі в корзині зовсім менша, десь біля 5 грн", — розповів клієнт фінустанови.

Але пізніше, коли чоловік хотів завантажити сплачені у терміналі квитанції, у додатку Приват24 він побачив, що оплата через термінал не пройшла.

"Коли я пізніше зайшов в Приват24 в корзині мої платежі залишились, так ніби я їх і не оплачував, чому? Але найцікавіше і найгірше я побачив сьогодні зранку, зайшовши в Приват24, щоб скачати собі ці комунальні квитанції — цих трьох платежів за комунальні послуги немає в мене ні в історії платежів, ні в архіві", — додав клієнт.

Він також попросив ПриватБанк скасувати ці три платежі та повернути йому гроші на картку. Представники фінустанови вибачились перед чоловіком та пообіцяли розібратися в ситуації.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.

Ми також писали, що клієнт державної фінустанови ПриватБанк втратив 50 тис. гривень через відсутність сповіщення від служби безпеки банку. Натомість у фінустанові стверджують, що це могло статися через халатність з боку споживача.