Термінал ПриватБанку не зарахував платежі та підвищив комісію — досвід клієнта

Термінали ПриватБанку не зараховують платежі за комуналку та нараховують підвищену комісію — деталі
Клієнт державної фінустанови ПриватБанк скаржиться на те, що оплатив комунальні платіжки через термінал банку, проте платіж зник, хоча чоловік провів оплату за всіма правилами. Окрім цього, за цю операцію з нього списали набагато більшу комісію, ніж було вказано у додатку Приват24.
Про це повідомляється на порталі Minfin, де можна залишити відгуки про роботу фінустанов.
Детальніше про втрачені платежі за комуналку
Як йдеться в одній із скарг, клієнт ПриватБанку оформив у корзині додатку Приват24 три комунальні платіжки на суму близько 2 200 грн, а оплатити їх вирішив у терміналі банку.
"Я натиснув оплатити, продовжити і вкінці мене система повідомила що знято 28 грн комісії, хоча комісія була вже включена і ті платежі в корзині зовсім менша, десь біля 5 грн", — розповів клієнт фінустанови.
Але пізніше, коли чоловік хотів завантажити сплачені у терміналі квитанції, у додатку Приват24 він побачив, що оплата через термінал не пройшла.
"Коли я пізніше зайшов в Приват24 в корзині мої платежі залишились, так ніби я їх і не оплачував, чому? Але найцікавіше і найгірше я побачив сьогодні зранку, зайшовши в Приват24, щоб скачати собі ці комунальні квитанції — цих трьох платежів за комунальні послуги немає в мене ні в історії платежів, ні в архіві", — додав клієнт.
Він також попросив ПриватБанк скасувати ці три платежі та повернути йому гроші на картку. Представники фінустанови вибачились перед чоловіком та пообіцяли розібратися в ситуації.
Що ще треба знати
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на те, що банк заробляє на донатах для української армії, стягуючи комісію за послугою "Конверт". Тоді як у рекламі вказується, що це — гарний та зручний спосіб збирати донати.
Ми також писали, що клієнт державної фінустанови ПриватБанк втратив 50 тис. гривень через відсутність сповіщення від служби безпеки банку. Натомість у фінустанові стверджують, що це могло статися через халатність з боку споживача.
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