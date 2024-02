Сколько народные депутаты уплатили налоги в 2022 году — рейтинг

Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное за границей

Наименование Sequent Schweiz AG - formerly known as Rothschild Trust Schweiz AG

Местоположение: Seefeldstrasse 279a, 8008 Zurich, Switzerland

Дивиденды

904875000

Фамилия: Порошенко

Имя: Петр

Отчество: Алексеевич