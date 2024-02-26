Сколько народные депутаты уплатили налоги в 2022 году — рейтинг

Сколько налогов заплатили народные депутаты

Президент Зеленский 10 октября подписал Закон о возобновлении е-декларирования во время военного положения. В январе этого года истек срок подачи деклараций госслужащими и нардепами сразу за 2022 год. Поскольку состояние должностных лиц стало обсуждать как в СМИ, так и в кулуарах, Новини.LIVE решили проанализировать декларации народных избранников и выяснить, кто из них больше заплатил налогов в бюджет. Этим материалом мы приступаем к циклу статей "Налоги депутатов". Мы расскажем вам о:



1. ТОП-25 крупнейших налогоплательщиков (в этом материале).

2. Сколько налогов уплатили председатели комитетов ВР (в марте).

3. Налоги Управления парламента и партий (в марте).

Щедрые на уплату налогов — кто из депутатов уплатил больше всего в бюджет

Поскольку отчетность о налогах физических лиц не публична, мы провели собственные расчеты, исходя из деклараций чиновников и действующих ставок налогообложения на доход физических лиц, полученных из разных источников. В расчетах мы использовали доход как декларанта, так и членов его семьи. Всего было проанализировано 399 деклараций (два народных депутата все еще не подали свои декларации за 2022 год). Вы также можете их посмотреть и проанализировать на сайте НАПК.

Согласно нашим расчетам, больше всего налогов за 2022 год заплатил пятый президент Украины Петр Порошенко. Общая сумма средств, которую он перечислил в бюджет, составила около 166,8 млн грн. Базой налогов стали дивиденды в размере 904,9 млн грн, которые пятый президент получил от "слепого" траста Sequent Schweiz AG (ранее Rothschild Trust Schweiz AG), управляющего корпорацией Roshen, а также закрытого корпоративного инвестфонда "Прайм эссетс кепитал", выплатившего нардепу дивидендов на сумму 352,5 млн грн.

Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное за границей

Наименование Sequent Schweiz AG - formerly known as Rothschild Trust Schweiz AG

Местоположение: Seefeldstrasse 279a, 8008 Zurich, Switzerland Дивиденды 904875000 Фамилия: Порошенко

Имя: Петр

Отчество: Алексеевич

Петр Порошенко задекларировал 904,8 млн грн дивидендов от "слепого" траста в 2022 году. Декларация

Вторым крупнейшим налогоплательщиком за 2022 год стал народный депутат Степан Ивахив, заплативший в бюджет 31,6 млн грн. Наибольшую часть этой суммы, 24,9 млн грн, депутат заплатил из дивидендов, полученных от инвестфонда "Сатес-ив", где вместе со своей женой Татьяной являются акционерами с большими долями.

Третье место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков среди нардепов за первый год войны занял народный депутат и известный столичный застройщик Вадим Столар, перечисливший в бюджет 26,6 млн грн. Почти 23,6 млн грн из этой суммы попали в казну как налогообложение от дивидендов, полученных от иностранной компании. Остальная сумма налогов была уплачена из полученных процентов (около 2 млн грн), зарплаты нардепа (7,2 тыс. грн), а также как налог на доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

На четвертом месте — экс-нардеп Вадим Новинский с общей суммой уплаченных налогов в размере 21,2 млн грн, в основном как налогообложение дохода из дивидендов от Smart Holding, зарегистрированного на Кипре.

Замыкает первую пятерку нардеп Борис Приходько, заплативший в бюджет почти 11,4 млн грн, в основном из доходов, полученных от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а также инвестиционной прибыли.

Шестое место заняла заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. Она и члены ее семьи пополнили бюджет почти на 7 млн грн. Почти вся эта сумма налогов была уплачена ее мужем, украинским продюсером Александром Богуцким, который за 2022 год задекларировал 12,8 млн зарплаты от "Старлайт-медиа" и 12,7 млн от ICTV, где он занимает руководящие должности.

Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине

Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" (ICTV) Заработная плата, полученная по основному месту работы 12666700 муж

Фамилия: Богуцкий

Имя: Александр Отчество: Андреевич Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине

Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ" СТАРЛАЙТ МЕДІА " Заработная плата, полученная по совместительству 12666700 муж

Фамилия: Богуцкий

Имя: Александр Отчество: Андреевич

Муж заместителя главы ВР Елены Кондратюк в первый год войны получил более 35 млн грн зарплаты от украинских телеканалов. Декларация

На седьмом месте — народный депутат, владелец ювелирного бренда SOVA Александр Сова. Его жена Людмила за 2022 год, по нашим подсчетам, перечислила в бюджет около 3,5 млн грн налогов от предпринимательской деятельности.

На седьмом месте — народный депутат Виталий Борт. Судя по его доходам, сумма налогов, которую он и члены его семьи заплатили в бюджет, составила почти 3,3 млн грн. Причем большинство налогов пошли в бюджет из дивидендов, полученных его женой Ольгой от корпоративного инвестфонда UDG, и 16,2 млн грн от фирмы "Убк сари", специализирующейся на сдаче недвижимости в аренду.

Следом идет народный депутат Антон Яценко, который вместе с женой Людмилой уплатили в бюджет 3,2 млн грн. Основная сумма налогов пошла в виде налогообложения дохода, полученного от сдачи имущества.

Последнее место в первой десятке крупнейших налогоплательщиков Рады заняла народный депутат Ирина Кормышкина (Аллахвердиева), которая вместе со своим мужем Юрием пополнили бюджет на 2,9 млн грн. Основную часть налогов уплатил ее муж с дохода от предпринимательской деятельности и полученной от нескольких агропредприятий зарплаты.

Вторая десятка

Вторую десятку в нашем рейтинге начинает народный депутат, в 2023 году сложивший свои полномочия, — Виталий Данилов. Согласно его доходам, общая сумма налогов, перечисленная в бюджет, составила почти 2,7 млн грн, выплаченных из дохода на дивиденды от фирм "Газолинум" и "Сахалинское-1".

Почти столько же, по нашим расчетам, заплатил нардеп Юрий Бойко. Он и члены его семьи перечислили в бюджет почти 2,7 млн грн из полученных дивидендов от фирмы "Столичная Недвижимость".

Следующую строчку заняла уже экс-депутат Татьяна Плачкова. Совокупный размер налогов, которые она и ее гражданский муж уплатили в бюджет, составил 2,3 млн грн. Практически всю сумму уплатил ее супруг Алексей Горовой в виде налога на доходы от предпринимательской деятельности.

Чуть меньше перечислил налогов нардеп Сергей Бабак, который вместе со своей гражданской женой уплатил чуть менее 2,3 млн грн.

Приблизительно по 1,8 млн грн уплатили Виктор Мялык, в основном из доходов, полученных от продажи и сдачи недвижимости в аренду, и нардеп Андрей Холодов вместе с женой, которая и заплатила львиную долю от этой суммы в виде налогов из дохода от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, а также предпринимательской деятельности.

Чуть менее 1,8 млн грн перечислили в бюджет нардеп Александр Герега со своей женой. Основная часть суммы попала в бюджет в виде налогов на доходы от дивидендов, полученных от компании "Эпицентр К".

Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" Дивиденды 7681283

Фамилия:

Герега

Имя: Александр Отчество: Владимирович Источник дохода:

Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине Наименование: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" Дивиденды 7182674 супруга

Фамилия: Герега

Имя: Галина

Отчество: Федоровна



Александр и Галина Гереги в 2022 году получили почти 15 млн грн дивидендов от "Эпицентр К". Декларация

Далее следуют депутаты, которые заплатил в бюджет полтора миллиона и меньше. Среди них нардеп Олег Мейдич, который с женой заплатил налогов на 1,5 млн грн. Причем главным плательщиком стала именно жена нардепа, заплатившая почти 1,4 млн грн налогов из предпринимательских доходов.

Чуть больше миллиона заплатил вместе со своей семьей нардеп Роберт Горват. Главными налогоплательщиками в его семье также стали жена и дочь.

На двадцатом месте — экс-нардеп Игорь Абрамович, который с супругой пополнил бюджет на 1,07 млн грн. Больше всего налогов ушло из дивидендов, полученных нардепом от компании "Укргаз инвест", а также из дохода его жены от предпринимательской деятельности.

Источник дохода:

Гражданин Украины

Фамилия: Абрамович

Имя: Игорь Подарок в денежной форме 109705800 супруга

Фамилия: Абрамович

Имя: Марина

Отчество: Семеновна

Игорь Абрамович в 2022 году подарил супруге более 100 млн грн. Декларация

На двадцатом месте — народный депутат Артем Ковалев, который вместе с женой перечислил в бюджет налогов на сумму 980,9 тыс. грн. Причем основную часть налогов заплатила его жена из зарплаты директора телекомпании "ТЭТ".

Последняя пятерка

Последние пять строчек нашего рейтинга заняли депутаты, которые заплатили меньше миллиона. Так, почти 1,06 млн заплатил нардеп Евгений Петруняк, в основном из дохода, полученного после продажи корпоративных прав, приобретенных его отцом.

Практически столько же перечислила в бюджет нардеп Мария Ионова, а также ее муж, заплативший почти 880 тыс. грн налогов из полученной зарплаты от Нафтогаза, где он занимает должность советника главы правления.

Последний нардеп в нашем списке, кто заплатил в бюджет более миллиона гривен налогов, — народный депутат Игорь Марчук. Он со своей женой перечислил в бюджет 1,02 млн грн.

Следом идет народный депутат Артем Ковалев, который вместе с женой заплатил налогов на 980,9 тыс. грн. Причем основную сумму внесла именно его жена, в 2022 году получившая около 4,6 млн грн зарплаты в должности директора телекомпании "ТЭТ".

Последнюю строчку рейтинга заняла семья нардепа Дмитрия Разумкова, пополнившая казну на сумму 975,3 тыс. грн. Большинство из этой суммы сформировано как налог от предпринимательской деятельности его жены. Напомним, еще до попадания в парламент Разумков руководил консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group, которую впоследствии переписал на жену.

Как мы получили эти цифры? Проанализировали то, что указано в декларациях, суммировали по типу дохода и рассчитали налог согласно действующим ставкам НДФЛ на тот или иной доход.