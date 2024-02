Скільки народні депутати сплатили податків у 2022 році — рейтинг

Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована за кордоном



Найменування (англійською): Sequent Schweiz AG - formerly known as Rothschild Trust Schweiz AG



Місцезнаходження (англійською): Seefeldstrasse 279a, 8008 Zurich, Switzerland

Дивіденди

904875000

Прізвище: Порошенко

Ім'я: Петро

По батькові (за наявності): Олексійович