Скільки народні депутати сплатили податків у 2022 році — рейтинг

Скільки податків сплатили народні депутати

Президент Зеленський 10 жовтня підписав Закон про відновлення е-декларування під час воєнного стану. У січні цього року закінчився термін подання декларацій держслужбовцями та нардепами за 2022 рік. Оскільки статки посадовців стали обговорювати як в ЗМІ, так і в кулуарах, Новини.LIVE вирішили проаналізувати декларації народних обранців та з'ясувати, хто з них більше заплатив податків до бюджету. Цим матеріалом ми розпочинаємо цикл статей "Податки депутатів". Ми розповімо вам про:

1. ТОП-25 найбільших платників податків (у цьому матеріалі).

2. Скільки податків сплатили голови комітетів ВР (у березні).

3. Податки Управління парламенту та партій (у березні);

Щедрі на сплату податків — хто з депутатів сплатив найбільше до бюджету

Оскільки звітність про податки фізичних осіб не є публічною, ми провели власні розрахунки, виходячи з декларацій чиновників та чинних ставок оподаткування на дохід фізичних осіб, отриманих із різних джерел. У розрахунках ми використали дохід як декларанта, так і членів його родини. Загалом ми проаналізували 399 декларацій (два народні депутати досі не подали свої декларації за 2022 рік). Ви так само можете їх подивитися та проаналізувати на сайті НАЗК.

Згідно з нашими розрахунками, найбільше податків за 2022 рік сплатив п'ятий президент України Петро Порошенко. Загальна сума коштів, яку він перерахував до бюджету, становила близько 166,8 млн грн. Базою податків стали дивіденди у розмірі 904,9 млн грн, які п'ятий президент отримав від "сліпого" трасту Sequent Schweiz AG (раніше Rothschild Trust Schweiz AG), який керує корпорацією Roshen, а також закритого корпоративного інвестфонду "Прайм есетс кепітал", який виплатив нардепу дивідендів на суму 352,5 млн грн.

Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована за кордоном



Найменування (англійською): Sequent Schweiz AG - formerly known as Rothschild Trust Schweiz AG



Місцезнаходження (англійською): Seefeldstrasse 279a, 8008 Zurich, Switzerland Дивіденди 904875000 Прізвище: Порошенко

Ім'я: Петро

По батькові (за наявності): Олексійович

Петро Порошенко задекларував 904,8 млн грн дивідендів від "сліпого" трасту у 2022 році. Декларація

Другим найбільшим платником податків за 2022 рік став народний депутат Степан Івахів, який сплатив до бюджету 31,6 млн грн. Найбільшу частину цієї суми, 24,9 млн грн, депутат сплатив з дивідендів, які отримав від інвестфонду "Сатес-ів", де разом зі своєю дружиною Тетяною є акціонерами з великими частками.

Третім найбільшим платником податків у перший рік війни серед народних депутатів став депутат та відомий столичний забудовник Вадим Столар, який перерахував до бюджету 26,6 млн грн. Майже 23,6 млн грн із цієї суми потрапили до державної скарбниці як оподаткування з дивідендів, отриманих від іноземної компанії. Решту податків було сплачено з отриманих відсотків (близько 2 млн грн), зарплати нардепа (7,2 тис. грн), а також як податок на прибуток від продажу цінних паперів та корпоративних прав.

На четвертому місці — екснардеп Вадим Новинський із загальною сумою сплачених податків у розмірі 21,2 млн грн, здебільшого як оподаткування доходу з дивідендів від Smart Holding, зареєстрованого на Кіпрі.

Замикає першу п'ятірку нардеп Борис Приходько, який сплатив до бюджету майже 11,4 млн грн, здебільшого з доходів, отриманих від продажу цінних паперів та корпоративних прав й інвестиційного прибутку.

Шосте місце посіла заступниця голови ВР Олена Кондратюк. Вона та члени її родини поповнили бюджет майже на 7 млн грн. Майже всю цю суму податків було сплачено її чоловіком, українським продюсером Олександром Богуцьким, який за 2022 рік задекларував 12,8 млн грн зарплати від "Старлайт-медіа" та 12,7 млн від ICTV, де він обіймає керівні посади.

Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ" (ICTV) Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи 12666700 чоловік

Прізвище: Богуцький

Ім'я: Олександр

По батькові (за наявності): Андрійович Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРЛАЙТ МЕДІА"

Заробітна плата, отримана за сумісництвом 12666700 чоловік

Прізвище: Богуцький

Ім'я: Олександр

По батькові (за наявності): Андрійович

Чоловік заступниці голови ВР Олени Кондратюк у перший рік війни отримав більш ніж 35 млн грн зарплатні від українських телеканалів. Декларація

Далі йде народний депутат, власник ювелірного бренду SOVA Олександр Сова. Його дружина Людмила за 2022 рік, згідно з нашими підрахунками, перерахувала до бюджету близько 3,5 млн грн податків від підприємницької діяльності.

На восьмому місці — народний депутат Віталій Борт. Судячи з його доходів, сума податків, яку він та члени його сім'ї сплатили до бюджету, становила майже 3,3 млн грн. Причому більшість податків пішла до бюджету від дивідендів, отриманих його дружиною Ольгою від корпоративного інвестфонду UDG, та 16,2 млн грн від фірми "Убк сарі", що спеціалізується на здачі нерухомості в оренду.

Далі йде народний депутат Антон Яценко, який разом із дружиною Людмилою сплатили до бюджету 3,2 млн грн. Основна сума податків пішла як оподаткування доходу, отриманого від здавання майна.

Останнє місце у першій десятці найбільших платників податків Ради посіла народна депутатка Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва), яка разом зі своїм чоловіком Юрієм поповнила бюджет на 2,9 млн грн. Основну частину податків сплатив її чоловік із доходу від підприємницької діяльності та зарплати від кількох агропідприємств.

Друга десятка

Другу десятку у нашому рейтингу розпочинає народний депутат, який у 2023 році склав свої повноваження, — Віталій Данилов. Згідно з його доходами, загальна сума податків, яку він перерахував до бюджету, становила майже 2,7 млн грн, виплачених з доходу на дивіденди від фірм "Газолінум" та "Сахалінське-1".



Майже стільки ж, за нашими розрахунками, сплатив нардеп Юрій Бойко. Він та члени його родини перерахували до бюджету майже 2,7 млн грн з отриманих дивідендів від фірми "Столична нерухомість".



Наступну сходинку посіла ексдепутатка Тетяна Плачкова. Сукупний розмір податків, які вона та її цивільний чоловік сплатили до бюджету, становить 2,3 млн грн. Майже всю суму сплатив її чоловік Олексій Горовий у вигляді податку на доходи від підприємницької діяльності.

Трохи менше перерахував податків нардеп Сергій Бабак, який разом зі своєю громадянською дружиною заплатив трохи менше як 2,3 млн грн.

Приблизно по 1,8 млн грн сплатили Віктор М'ялик, переважно з доходів, отриманих від продажу та здавання нерухомості в оренду, та екснардеп Андрій Холодов разом з дружиною, яка сплатила більшу частину цієї суми у вигляді податків з доходу від продажу цінних паперів та корпоративних прав, а також підприємницької діяльності.

Трохи менш як 1,8 млн грн перерахували до бюджету нардеп Олександр Герега з дружиною. Основна частина суми потрапила до бюджету у вигляді податків на доходи з дивідендів, отриманих від компанії "Епіцентр К".

Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована в Україні



Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" Дивіденди 7681283

Прізвище: Герега

Ім'я: Олександр

По батькові (за наявності):Володимирович Джерело доходу:

Юридична особа, зареєстрована в Україні



Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" Дивіденди 7182674 дружина

Прізвище: Герега

Ім'я: Галина

По батькові (за наявності): Федорівна

Олександр та Галина Гереги у 2022 році отримали майже 15 млн дивідендів від "Епіцентр К". Декларація

Далі йдуть ті депутати, хто сплатив до бюджету 1,5 млн грн або менше. Серед них нардеп Олег Мейдич, який з дружиною сплатили податків за 2022 рік на 1,5 млн грн. Причому головним платником стала саме дружина нардепа, яка сплатила майже 1,4 млн грн із підприємницьких доходів.

Трохи більше мільйона сплатив разом зі своєю родиною нардеп Роберт Горват. Головними платниками податків у його сім'ї також стала дружина та дочка.

На двадцятому місці — екснардеп Ігор Абрамович, який разом із дружиною поповнили бюджет на 1,07 млн грн. Найбільше податків пішло з дивідендів, одержаних нардепом від компанії "Укргаз інвест", а також із доходу його дружини від підприємницької діяльності.

Джерело доходу:

Громадянин України

Прізвище: Абрамович

Ім'я: Ігор

По батькові (за наявності): Олександрович Подарунок у грошовій формі 109705800 дружина

Прізвище: Абрамович

Ім'я: Марина

По батькові (за наявності): Семенівна

Ігор Абрамович у 2022 році подарував дружині більше ніж 100 млн грн. Декларація

Остання п'ятірка

Останні п'ять сходинок нашого рейтингу посіли депутати, які сплатили менше мільйону. Так, майже 1,06 млн сплатив нардеп Євген Петруняк, в основному з доходу, отриманого після продажу корпоративних прав, які придбав його батько.

Практично стільки ж перерахувала до бюджету нардепка Марія Іонова, а також її чоловік, який сплатив майже 880 тис. грн податків з отриманої зарплати від Нафтогазу, де він обіймає посаду радника голови правління.

Останній нардеп у нашому списку, хто сплатив до бюджету понад мільйон гривень податків, — народний депутат Ігор Марчук. Він зі своєю дружиною перерахували до бюджету 1,02 млн грн.

Слідом йде народний депутат Артем Ковальов, який разом із дружиною сплатив податків на 980,9 тис. грн. Причому основну суму внесла саме його дружина, яка у 2022 році отримала близько 4,6 млн грн зарплати на посаді директора телекомпанії "ТЕТ".

Останню сходинку рейтингу посіла сім'я нардепа Дмитра Разумкова, яка поповнила скарбницю на суму 975,3 тис. грн. Більшість цієї суми сформовано як податок від підприємницької діяльності його дружини. Нагадаємо, ще до потрапляння до парламенту Разумков керував консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group, яку згодом переписав на дружину.

Як ми отримали ці цифри? Проаналізували те, що зазначено в деклараціях, підсумовували за типом доходу та вирахували податок згідно з чинними ставками ПДФО на той чи інший дохід.