Цены на землю стартуют от 1000 долларов — сколько стоят участки под строительство и сельское хозяйство

Строительные краны в Киеве. Фото: УНІАН

Стоимость земли под строительство в Украине значительно колеблется в зависимости от ее назначения. Сельскохозяйственные участки в 2024 году оцениваются в пределах от 1 000 до 10 000 долларов за сотку, жилые и коммерческие — от 5 000 до 50 000 долларов и выше, а промышленные — от 10 000 до 100 000 долларов. Цены определяются расположением, наличием коммуникаций и инфраструктуры, а также рыночным спросом и предложением.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Виды земельных участков и цены на них

Земельный фонд Украины классифицируется на разные категории в зависимости от назначения, что оказывает существенное влияние на стоимость земельных участков. Значение земельных ресурсов в Украине сложно переоценить, и спрос на них остается высоким.

Цена за сотку земли в Украине варьируется в зависимости от ее назначения:

Сельскохозяйственные участки — это самый распространенный тип земель, стоимость которых колеблется от 1 000 до 10 000 долларов за сотку. Цена определяется расположением, плодородием почвы и другими факторами.

— это самый распространенный тип земель, стоимость которых колеблется от 1 000 до 10 000 долларов за сотку. Цена определяется расположением, плодородием почвы и другими факторами. Земли под застройку предназначены для жилого или коммерческого строительства. Их стоимость, которая может достигать от 5 000 до 50 000 долларов за сотку и более, зависит от расположения, близости к городу и наличия развитой инфраструктуры, такой как дороги, школы и магазины.

предназначены для жилого или коммерческого строительства. Их стоимость, которая может достигать от 5 000 до 50 000 долларов за сотку и более, зависит от расположения, близости к городу и наличия развитой инфраструктуры, такой как дороги, школы и магазины. Земли промышленного назначения отведены для промышленных предприятий и объектов. Цены на такие участки колеблются от 10 000 до 100 000 долларов за сотку и более, учитывая расположение, наличие коммуникаций и потенциал для развития промышленности в регионе.

Кроме указанных категорий, существуют и другие виды земель, такие как лесные, водные и особо охраняемые территории. Стоимость таких земель также меняется в зависимости от специфических особенностей и ограничений, определенных законодательством.

Какие факторы влияют на цену земли

Цена 1 сотки земли под застройку в Украине зависит от многих факторов:

Расположение. Центральные или перспективные регионы имеют более высокую стоимость по сравнению с отдаленными или менее развитыми районами;

Центральные или перспективные регионы имеют более высокую стоимость по сравнению с отдаленными или менее развитыми районами; Наличие коммуникаций и инфраструктуры. Земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже;

Земля с доступом к дорогам, электросетям, водоснабжению и другим коммуникациям стоит дороже; Спрос и предложение на рынке недвижимости. Цена может изменяться в зависимости от рыночных условий.

Точную стоимость 1 сотки земли в Украине можно определить индивидуально, учитывая все указанные факторы. К примеру, земля в Киеве или его пригородах будет значительно дороже, чем участки в отдаленных сельских районах.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине ожидается удорожание сельскохозяйственной земли в ближайшие годы. В частности, эксперты назвали максимальный уровень цен земельных паев, который может быть достигнут в 2024 году.

Также мы писали, что в Украине каждый гражданин имеет право на бесплатный участок земли. Во время полномасштабной войны процедура была приостановлена, однако разрешается выбрать участок для дальнейшего оформления в будущем.