Ціни на землю стартують від 1000 доларів — скільки коштують ділянки під будівництво та сільське господарство

Ціна на землю — скільки коштує 1 сотка під забудову в Україні
Вартість землі під забудову в Україні значно коливається залежно від її призначення. Сільськогосподарські ділянки у 2024 році оцінюються в межах від 1 000 до 10 000 доларів за сотку, житлові та комерційні — від 5 000 до 50 000 доларів і вище, а промислові — від 10 000 до 100 000 доларів. Ціни визначаються розташуванням, наявністю комунікацій і інфраструктури, а також ринковим попитом і пропозицією.
Про це повідомляє 24 Канал.
Види земельних ділянок та ціни на них
Земельний фонд України класифікується на різні категорії залежно від призначення, що суттєво впливає на вартість земельних ділянок. Значення земельних ресурсів в Україні важко переоцінити, і попит на них залишається високим.
Ціна за сотку землі в Україні варіюється залежно від її призначення:
- Сільськогосподарські ділянки — це найпоширеніший тип земель, вартість яких коливається від 1 000 до 10 000 доларів за сотку. Ціна визначається розташуванням, родючістю ґрунту та іншими факторами.
- Землі під забудову — призначені для житлового або комерційного будівництва. Їхня вартість, що може сягати від 5 000 до 50 000 доларів за сотку і більше, залежить від розташування, близькості до міста та наявності розвинутої інфраструктури, такої як дороги, школи та магазини.
- Землі промислового призначення — відведені для промислових підприємств і об'єктів. Ціни на такі ділянки коливаються від 10 000 до 100 000 доларів за сотку і більше, зважаючи на розташування, наявність комунікацій та потенціал для розвитку промисловості в регіоні.
Окрім зазначених категорій, існують й інші види земель, такі як лісові, водні та особливо охоронювані території. Вартість таких земель також змінюється в залежності від їх специфічних особливостей та обмежень, визначених законодавством.
Які фактори впливають на ціну землі
Ціна 1 сотки землі під забудову в Україні залежить від багатьох факторів:
- Розташування. Центральні або перспективні регіони мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами;
- Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля з доступом до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій коштує дорожче;
- Попит та пропозиція на ринку нерухомості. Вартість може змінюватися в залежності від ринкових умов.
Точну вартість 1 сотки землі в Україні можна визначити лише індивідуально, враховуючи всі вказані фактори. Наприклад, земля в Києві чи його передмістях буде значно дорожчою, ніж ділянки у віддалених сільських районах.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі у найближчі роки. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.
Також ми писали, що в Україні кожен громадянин має право на безплатну ділянку землі. Під час повномасштабної війни процедура призупинена, однак дозволяється обрати ділянку для подальшого оформлення у майбутньому.
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