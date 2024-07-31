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Ціна на землю — скільки коштує 1 сотка під забудову в Україні

31 липня 2024 12:53
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на землю стартують від 1000 доларів — скільки коштують ділянки під будівництво та сільське господарство
Будівельні крани у Києві. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Вартість землі під забудову в Україні значно коливається залежно від її призначення. Сільськогосподарські ділянки у 2024 році оцінюються в межах від 1 000 до 10 000 доларів за сотку, житлові та комерційні — від 5 000 до 50 000 доларів і вище, а промислові — від 10 000 до 100 000 доларів. Ціни визначаються розташуванням, наявністю комунікацій і інфраструктури, а також ринковим попитом і пропозицією.

Про це повідомляє 24 Канал

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Види земельних ділянок та ціни на них

Земельний фонд України класифікується на різні категорії залежно від призначення, що суттєво впливає на вартість земельних ділянок. Значення земельних ресурсів в Україні важко переоцінити, і попит на них залишається високим.

Ціна за сотку землі в Україні варіюється залежно від її призначення:

  • Сільськогосподарські ділянки — це найпоширеніший тип земель, вартість яких коливається від 1 000 до 10 000 доларів за сотку. Ціна визначається розташуванням, родючістю ґрунту та іншими факторами.
  • Землі під забудову — призначені для житлового або комерційного будівництва. Їхня вартість, що може сягати від 5 000 до 50 000 доларів за сотку і більше, залежить від розташування, близькості до міста та наявності розвинутої інфраструктури, такої як дороги, школи та магазини.
  • Землі промислового призначення — відведені для промислових підприємств і об'єктів. Ціни на такі ділянки коливаються від 10 000 до 100 000 доларів за сотку і більше, зважаючи на розташування, наявність комунікацій та потенціал для розвитку промисловості в регіоні.

Окрім зазначених категорій, існують й інші види земель, такі як лісові, водні та особливо охоронювані території. Вартість таких земель також змінюється в залежності від їх специфічних особливостей та обмежень, визначених законодавством.

Які фактори впливають на ціну землі

Ціна 1 сотки землі під забудову в Україні залежить від багатьох факторів:

  • Розташування. Центральні або перспективні регіони мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами;
  • Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля з доступом до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій коштує дорожче;
  • Попит та пропозиція на ринку нерухомості. Вартість може змінюватися в залежності від ринкових умов.

Точну вартість 1 сотки землі в Україні можна визначити лише індивідуально, враховуючи всі вказані фактори. Наприклад, земля в Києві чи його передмістях буде значно дорожчою, ніж ділянки у віддалених сільських районах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні очікується подорожчання сільськогосподарської землі у найближчі роки. Зокрема, експерти назвали максимальний рівень цін земельних паїв, якого можуть досягнути у 2024 році.

Також ми писали, що в Україні кожен громадянин має право на безплатну ділянку землі. Під час повномасштабної війни процедура призупинена, однак дозволяється обрати ділянку для подальшого оформлення у майбутньому.

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