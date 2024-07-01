Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 1 июля 2024 года

Цены на алюминий в июле — сколько стоит 1 кг металлолома в Украине
В Украине по состоянию на 1 июля цены на лом алюминия остаются высокими, не претерпев значительных изменений за последние дни июня. Это обусловлено стабильным спросом на металл и ограниченным предложением на рынке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 1 июля.
Куда выгоднее сдавать лом алюминия
Сдавать алюминий выгоднее в пункты приема, которые предлагают самые высокие цены и предоставляют удобные условия для клиентов. Вот несколько рекомендаций:
- Большие пункты приема металлолома. Они обычно имеют лучшие условия и более высокие цены из-за большого объема сделок.
- Заводы и перерабатывающие компании. Если есть возможность сдавать металл непосредственно на завод, это может быть выгоднее из-за отсутствия посредников.
- Пункты приёма с хорошей репутацией. Обращайтесь к проверенным местам с положительными отзывами, предлагающими честные условия и своевременные выплаты.
- Мониторинг цен. Сравните цены в разных пунктах приема, ведь они могут существенно отличаться. Используйте интернет ресурсы для отслеживания актуальных цен.
- Сетевые компании. Большие сети пунктов приема часто предлагают стабильные условия и выгодные цены из-за большей конкуренции.
Важно помнить о том, что цена также зависит от объема и чистоты издавна алюминия, поэтому подготовка материала к сдаче может повысить его стоимость.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.
Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.
"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.
Цены на алюминий в Украине в июле
Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 65 до 85 грн;
- Винницкая область — от 60 до 80 грн;
- Волынская область — 50 до 70 грн;
- Днепропетровская область — от 55 до 75 грн;
- Житомирская область — от 50 до 70 грн;
- Закарпатская область — от 50 до 65 грн;
- Запорожская область — от 45 до 65 грн;
- Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;
- Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
- Львовская область — от 40 до 60 грн;
- Николаевская область — от 40 до 60 грн;
- Одесская область — от 40 до 65 грн;
- Полтавская область — от 40 до 65 грн;
- Ровенская область — от 40 до 60 грн;
- Сумская область — от 40 до 55 грн;
- Тернопольская область — от 40 до 60 грн;
- Харьковская область — от 55 до 70 грн;
- Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
- Черкасская область — от 40 до 65 грн;
- Черновицкая область — от 45 до 70 грн;
- Черниговская область — от 40 до 60 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.
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