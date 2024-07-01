Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 1 июля 2024 года

Выплавка алюминия. Фото: Bloomberg

В Украине по состоянию на 1 июля цены на лом алюминия остаются высокими, не претерпев значительных изменений за последние дни июня. Это обусловлено стабильным спросом на металл и ограниченным предложением на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 1 июля.

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Куда выгоднее сдавать лом алюминия

Сдавать алюминий выгоднее в пункты приема, которые предлагают самые высокие цены и предоставляют удобные условия для клиентов. Вот несколько рекомендаций:

Большие пункты приема металлолома. Они обычно имеют лучшие условия и более высокие цены из-за большого объема сделок.

Они обычно имеют лучшие условия и более высокие цены из-за большого объема сделок. Заводы и перерабатывающие компании. Если есть возможность сдавать металл непосредственно на завод, это может быть выгоднее из-за отсутствия посредников.

Если есть возможность сдавать металл непосредственно на завод, это может быть выгоднее из-за отсутствия посредников. Пункты приёма с хорошей репутацией. Обращайтесь к проверенным местам с положительными отзывами, предлагающими честные условия и своевременные выплаты.

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Важно помнить о том, что цена также зависит от объема и чистоты издавна алюминия, поэтому подготовка материала к сдаче может повысить его стоимость.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в июле

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 65 до 85 грн;

Винницкая область — от 60 до 80 грн;

Волынская область — 50 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 55 до 75 грн;

Житомирская область — от 50 до 70 грн;

Закарпатская область — от 50 до 65 грн;

Запорожская область — от 45 до 65 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 40 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 55 грн;

Тернопольская область — от 40 до 60 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 40 до 65 грн;

Черновицкая область — от 45 до 70 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.