Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 липня 2024 року

Виплавка алюмінію. Фото: Bloomberg

В Україні станом на 1 липня ціни на брухт алюмінію залишаються високими, не зазнавши значних змін за останні дні червня. Це обумовлено стабільним попитом на метал та обмеженою пропозицією на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 1 липня.

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Здавати алюміній вигідніше в ті пункти прийому, які пропонують найвищі ціни та надають зручні умови для клієнтів. Ось кілька рекомендацій:

Великі пункти прийому металобрухту. Вони зазвичай мають кращі умови та вищі ціни через великий обсяг операцій.

Вони зазвичай мають кращі умови та вищі ціни через великий обсяг операцій. Заводи та переробні підприємства. Якщо є можливість здавати метал безпосередньо на завод, це може бути вигідніше через відсутність посередників.

Якщо є можливість здавати метал безпосередньо на завод, це може бути вигідніше через відсутність посередників. Пункти прийому з хорошою репутацією. Звертайтеся до перевірених місць з позитивними відгуками, які пропонують чесні умови та своєчасні виплати.

Звертайтеся до перевірених місць з позитивними відгуками, які пропонують чесні умови та своєчасні виплати. Моніторинг цін. Порівнюйте ціни в різних пунктах прийому, адже вони можуть суттєво відрізнятися. Використовуйте інтернет-ресурси для відстеження актуальних цін.

Порівнюйте ціни в різних пунктах прийому, адже вони можуть суттєво відрізнятися. Використовуйте інтернет-ресурси для відстеження актуальних цін. Мережеві компанії. Великі мережі пунктів прийому часто пропонують стабільні умови та вигідні ціни через більшу конкуренцію.

Важливо пам'ятати про те, що ціна також залежить від обсягу та чистоти здавного алюмінію, тому підготовка матеріалу до здачі може підвищити його вартість.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у липні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 65 до 85 грн;

Вінницька область — від 60 до 80 грн;

Волинська область — 50 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 55 до 75 грн;

Житомирська область — від 50 до 70 грн;

Закарпатська область — від 50 до 65 грн;

Запорізька область — від 45 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 40 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 60 грн;

Сумська область — від 40 до 55 грн;

Тернопільська область — від 40 до 60 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 40 до 65 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

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