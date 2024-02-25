Цены на лом алюминия в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: JP/Ruslan Sangadji

Сейчас лом алюминия становится все более выгодным для сдачи, поскольку цены на него выросли до высоких уровней. Рыночные условия способствуют увеличению выгоды от переработки и сдачи алюминиевого лома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

Интересные факты об алюминии

Алюминий очень легкий металл. На один кубический дециметр он весит всего около 2,7 килограмма, что делает его примерно на треть легче стали.

Этот металл обладает свойством образовывать тонкую, прочную пленку оксида на поверхности, защищающей металл от коррозии. Это делает алюминий отличным материалом для использования в авиации и строительстве.

Алюминий может быть полностью переработан без потери качества. Это делает его одним из самых возобновляемых материалов в мире.

Это третий по распространенности химический элемент на Земле после кислорода и кремния, но обычно этот металл не встречается в свободном виде в природе из-за его высокой реактивности.

Алюминий используется во многих областях, включая автомобильную промышленность, строительство, упаковку и медицинское оборудование.

Изделия из этого металла могут быть очень долговечны, поскольку они не ржавеют и хорошо переносят погодные условия.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Когда вы сдаете металлолом в пункты приемки, важно придерживаться нескольких шагов, чтобы обеспечить правильную обработку и высокую стоимость вашего материала.

Во-первых, вам следует разделить алюминиевый лом на чистые и загрязненные материалы. Чистый алюминий, такой как, например, полуфабрикаты, может быть принят более высокой ценой, поскольку он легче перерабатывается. Загрязненный алюминий, как бутылки или фольга, может быть принят по меньшей цене или требует дополнительной обработки.

Во-вторых, важно отделять разные типы алюминиевого лома. К примеру, алюминиевая фольга не должна быть смешана с алюминиевыми бутылками. Это поможет пункту приемки быстрее и эффективнее переделывать ваш лом.

Цены на алюминий в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн,

Винницкая область — от 40 до 55 грн,

Волынская область — от 45 до 65 грн,

Днепропетровская область — от 55 до 65 грн,

Житомирская область — от 30 до 45 грн,

Закарпатская область — от 35 до 55 грн,

Запорожская область — от 40 до 55 грн,

Ивано-Франковская область — от 30 до 40 грн,

Кировоградская область — от 40 до 55 грн,

Львовская область — от 40 до 55 грн,

Николаевская область — от 40 до 65 грн,

Одесская область — от 45 до 60 грн,

Полтавская область — от 35 до 50 грн,

Ровенская область — от 35 до 50 грн,

Сумская область — от 40 до 55 грн,

Тернопольская область — от 40 до 55 грн,

Харьковская область — от 40 до 55 грн,

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн,

Черкасская область — от 35 до 50 грн,

Черновицкая область — от 35 до 55 грн,

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.